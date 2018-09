Raikkonen deixarà Ferrari a final de temporada

El finlandès Kimi Raikkonen, l'últim pilot que va conquerir el títol mundial de Fórmula 1 als volants d'un Ferrari (2007), no continuarà a l'escuderia italiana la propera temporada. "L'escuderia Ferrari anuncia que, al final de la temporada 2018, Kimi Raikkonen no mantindrà el seu rol", ha informat l'equip a través d'un comunicat.

Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11 de setembre de 2018

"Durant aquests anys, la contribució de Kimi a l'equip, com a pilot i també per les seves qualitats humanes, ha estat fonamental. Ell va tenir un paper decisiu en el creixement de l'equip i, alhora, sempre ha estat un gran pilot d'equip. Com a campió del món amb l'escuderia Ferrari sempre formarà part de la història i la família de l'equip. Per tot això, li desitgem un gran futur a ell i la seva família", afegeix l'escrit.

540x306 Raikkonen anuncia el seu fitxatge per Sauber / INSTAGRAM: KIMI RAIKKONEN Raikkonen anuncia el seu fitxatge per Sauber / INSTAGRAM: KIMI RAIKKONEN

Raikkonen seguirà la seva trajectòria lluny del cotxe vermell. Sauber serà el seu nou destí, segons ha confirmat el mateix pilot amb un 'post' d'Instagram. El campió del món tornarà a l'escuderia que el va veure créixer dins la competició. Ferrari s'ha mogut ràpid i també ha anunciat que Charles Leclerc, de 20 anys, serà el substitut del finlandès. Canvi de cromos a Sauber. Leclerc serà, d'aquesta forma, el nou company de Sebastian Vettel.