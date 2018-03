Rossi seguirà competint fins al 2020

Valentino Rossi i Yamaha han anunciat que seguiran junts dos anys més. Així, el pilot italià seguirà amb la marca japonesa fins al 2020. De fet, el pilot italià fa poc ja va deixar entreveure la renovació per Yamaha, que aquest dijous ha fet l'anunci oficial.

Amb aquesta extensió del seu contracte, Rossi s'assegura córrer fins als 41 anys, ja que ara en té 39. "Quan vaig signar el meu últim contracte amb Yamaha, al març de 2016, em vaig preguntar si aquest seria el meu últim contracte com a pilot de MotoGP. En aquell moment, vaig decidir que prendria aquesta decisió durant els dos anys següents. Durant els dos últims anys he arribat a la conclusió que vull continuar perquè ser pilot de MotoGP és el que em fa sentir bé", ha indicat Rossi en un comunicat. "Vull donar les gràcies a Yamaha per la seva confiança en mi, perquè el repte és difícil: ser competitiu fins als 40 anys! Sé que serà difícil i que requereix molt esforç, però estic preparat, no em falta cap motivació", ha afegit.

La renovació de Rossi, sumada a la de Maverick Viñales (que va ser el primer que va anunciar que seguia amb el seu equip) fa que Yamaha sigui el primer equip de la categoria reina que té confirmats els seus dos pilots per a les properes dues temporades.