Arantxa Sánchez Vicario es divorcia

Després de més d’una dècada junts, Arantxa Sánchez Vicario i el seu marit, Josep Santacana, han trencat la seva relació, segons anunciava dissabte El Mundo. La decisió l’hauria pres ell, que ha sol·licitat el divorci en un jutjat de Miami -ciutat on viuen- i reclama la custodia dels dos fills que tenen en comú: l’Arantxa, de 9 anys, i el Leo, de 7. Segons Santacana, l’extenista no estaria en les condicions psicològiques òptimes per fer-se càrrec dels nens.

Fonts pròximes a Santacana asseguren que la parella portava separada gairebé dos anys i que cadascú vivia pel seu compte, mentre que familiars de Sánchez Vicario expliquen que el fins ara marit de l’extenista s’ha endut tots els béns de la seva dona, inclosos els trofeus esportius. Segons El Mundo, Santacana gestionava el patrimoni de la seva dona, que actualment treballa com a directora esportiva d’un club de tenis, i controlaria tota la seva fortuna.

La parella va començar la seva relació el 2007 i es va casar un any després, malgrat l’oposició de la família d’ella, que no es refiava del nuvi. Entre altres coses perquè Santacana es va negar a signar unes capitulacions matrimonials en què renunciava a la fortuna de l’extenista.