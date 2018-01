Diane Keaton surt en defensa de Woody Allen

“Woody Allen és el meu amic i me’l continuo creient”. Amb aquest tuit de dilluns a la nit, Diane Keaton es va posicionar clarament al costat del cineasta en el cas dels suposats abusos sexuals que hauria comès contra la seva filla adoptiva, Dylan Farrow, l’agost del 1992.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1