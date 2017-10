Kevin Spacey surt de l'armari acusat d'agressió sexual

L’actor nord-americà Anthony Rapp va acusar ahir d’assetjament sexual el també actor i director de cinema Kevin Spacey, cosa que suposadament hauria tingut lloc el 1986, quan el primer tenia 14 anys. La denúncia, segons 'The Hollywood reporter', hauria forçat Netflix a cancel·lar definitivament 'House of cards', sèrie protagonitzada pel veterà actor. La plataforma d’'streaming', no obstant, defensa que la decisió havia sigut presa abans de l’escàndol.

Spacey va assegurar que no recorda l’agressió però que, si va tenir lloc, li devia a Rapp “la més sincera disculpa”. “Honestament, no recordo la trobada, hauria tingut lloc fa més de 30 anys. Però si em vaig comportar com ell descriu, li dec la més sincera disculpa, perquè hauria sigut un comportament ebri profundament inadequat”, es defensava Spacey.

Els fets, relatats per Rapp al portal BuzzFeed News, suposadament van succeir durant una festa a l’apartament de Spacey a Nova York. Rapp, intèrpret de la sèrie 'Star Trek: Discovery' i actor des de la seva etapa infantil, va acudir a la festa sol i era l’únic adolescent que hi havia, així que quan es va avorrir es va ficar en una habitació a veure la televisió, passada la mitjanit. Llavors Spacey –que tenia 26 anys– va entrar a l’habitació, se li va acostar i se li va estirar a sobre amb intenció de mantenir-hi relacions sexuals.

Quan Rapp va intentar fugir de la casa diu que Spacey “es va interposar a la porta mentre trontollava”. “La meva impressió és que estava borratxo. [...] Intentava seduir-me. No sé si hauria d’haver utilitzat aquest llenguatge. Però era conscient que estava tractant de tenir sexe amb mi”, insisteix Rapp, que explica que finalment va aconseguir desfer-se de Spacey.

El veterà actor ja ha dit que aquesta història l’ha “horroritzat”. “[La polèmica amb Rapp] m’ha portat a abordar altres assumptes sobre la meva vida. Ara trio viure com un home gai. Vull afrontar això de manera honesta i oberta, i això comença examinant el meu propi comportament”, ha indicat Spacey, de 58 anys, que ha aprofitat l’ocasió per sortir de l’armari.