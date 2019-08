Bruna Cusí: “En el futur, m’agradaria escriure i dirigir”

Interpretació. Cinema, teatre, televisió. Bruna Cusí ha fet servir els seus talents en totes les arts que necessiten intèrprets. Sempre busca la veritat dels seus personatges, explorant les seves virtuts i defectes, les vulnerabilitats i la personalitat, ment i ànima, per crear personatges tridimensionals i únics; personatges interpretats per Bruna Cusí.

1. Vacances i amics

Estem en ple agost i tenim més al cap el ventilador que la feina. Per això comencem parlant de l’estiu: m’explica que les vacances ideals són al mar amb família i amics, que tolera bastants graus, que prefereix calor que fred i que un ventilador li suggereix la mort de l’aire condicionat. ¿L’estiu serveix per potenciar la creativitat o per desconnectar el cervell? Últimament jo sempre estic treballant, a l’estiu. Quin creatiu hauríem de començar a seguir? Sara Fontán, gran violinista (Manos de Topo, Mishima, Piña) i millor persona. Ara també fa carrera en solitari. I amb quin creatiu te n’aniries de vacances? També amb la Sara. Serien unes vacances molt divertides.

2. D’Epi a l’estiu del 93

Tema vacances tocat, ens posem a parlar de cinema, inicis i indústria: quina va ser la teva primera feina creativa? Amb 8 anys vaig fer un anunci en què l’Epi rescatava el meu gat d’un arbre. ¿Recordes quant et van pagar? No, però era en pessetes. Quin projecte és el preferit dels teus pares? Els hi agraden Estiu 1993 i Incerta glòria, però tots dos recorden amb molt carinyo un curt de fa anys on feia un paper més de comèdia. Somric a l’imaginar-me-la en pel·lícules d’humor intel·ligent i, la veritat, tot quadra. Què et defineix? La meva feina, els meus pares, ser la filla del mig, haver viscut i crescut a Barcelona. I amb quin dels teus projectes et definiries? Estiu 1993. Crec que és el que m’ha marcat més. ¿A Espanya encara pot créixer, la indústria del cine? Crec que amb l’entrada de Netflix i companyia, sí. Esperem que donin oportunitats a directors i directores novells que s’ho mereixen.

3. Goya, Hollywood i el futur

Ser premiada per la indústria et canvia la vida? No, però és innegable que t’obre moltes portes: et coneixen, saben com treballes i et poden tenir al cap per al futur. Què és el que més t’atrau per acceptar un projecte? Que el director/a i la resta de l’equip se l’estimin. Es nota molt quan és un projecte personal i quan és un encàrrec. ¿Hi ha algun director de Hollywood amb qui somies treballar? Aquí també hi ha moltes directores i directors amb qui somio treballar, però si t’hagués de dir algú: Andrea Arnold, d’ American honey, o Greta Gerwig, directores joves i interessants. I quin és el teu últim projecte? Aviat començaré a rodar la pel·lícula Mía y Moi, de Borja de la Vega, i aquesta tardor n’estreno dues més: Hogar, dels germans Pastor, i La reina de los lagartos, dels Burnin’ Percebes. Per acabar, et sents creativament satisfeta? Sí. Però en el futur m’agradaria escriure i dirigir. Sigui davant o darrere de la càmera, jo sempre estaré a primera fila per veure els nous projectes de Bruna Cusí.