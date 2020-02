Ricky Martin, més reivindicatiu que mai des de Viña del Mar

El cantant Ricky Martin va assegurar aquest diumenge que viure als Estats Units no fa que es preocupi menys per les "necessitats" de la seva gent, en referència no només als seus compatriotes porto-riquenys, sinó en general a tots els ciutadans llatinoamericans. En una roda de premsa a la ciutat xilena de Viña del Mar unes hores abans d'actuar al seu festival, segons recull Efe, el cantant va defensar l'ús de les xarxes socials per parlar del que el preocupa com a ciutadà, sobretot de Puerto Rico i els problemes de la resta del continent.

"Em considero un ciutadà de món però soc porto-riqueny", va dir l'artista, que el 2019 va participar en les protestes que van tenir lloc a San Juan per exigir la dimissió de l'aleshores governador de l'illa, Ricardo Rosselló. Sobre la gent que li ha recriminat alguna vegada que opini de l'illa tot i no viure-hi, el cantant, de 48 anys, es va mostrar contundent: "Vivint als Estats Units no fa que em preocupi menys per les necessitats de la meva gent. Quan dic necessitats de la meva gent, per descomptat que parlo de Puerto Rico, però parlo en nom de la regió".

Ricky Martin i la situació a Xile

El guanyador de diversos Grammys i Grammys Llatins va tornar a Viña del Mar per actuar en la nit inaugural de la 61a edició del certamen. Era el seu sisè cop després dels concerts del 1993, 1994, 1996, 2007 i 2014. Però aquesta vegada la seva actuació es produeix en un context diferent, per les protestes que des de l'octubre passat es registren als carrers de Xile en contra de la desigualtat social: "Sento molta admiració pel poble xilè. És la cosa més important. Les protestes són importants: fer saber als líders dels nostres països què necessitem, sempre que ho fem de manera ordenada".

Va assenyalar que el que ell va viure a Puerto Rico l'any passat són "les mateixes emocions" que viu ara amb Xile, i va afegir que en aquest moment, sense banderes de partits, l'objectiu era "fer el que fos necessari per trobar justícia, encara que sigui expulsant els líders i començant de zero". "Però és important tenir un pla sobre el que passarà després de les protestes, per no quedar als llimbs, que pot ser molt més dolorós si no hi ha un pla. Cal parlar, és important exigir que se'ns respecti, però de manera organitzada", opina l'artista. "Si formes part d'aquest moviment, fantàstic: si no, posa't en la pell d'una persona que exigeix el que no té", afirma. Ricky Martin va desitjar que Xile "serveixi d'efecte dòmino per a totes les parts del món on cal que s'escolti la gent", com el poble dominicà, "que avui exigeix als líders respecte".

No vol fer "sermons"

Al seu recital, en què va repassar els grans èxits, va enviar "missatges" polítics, però sense la voluntat de fer "sermons". Tot i això, durant la roda de premsa prèvia, en va enviar de tota mena. A banda dels més centrats en les desigualtats socials, també va tornar a defensar que els països aprovin el matrimoni entre persones de mateix sexe, cosa que el 2017 li va permetre casar-se amb el seu llavors nòvio, l'artista Jwan Yosef. "Estic en un moment molt important de la meva vida. Tranquil, feliç, en calma, amb els peus a terra i amb salut", va destacar abans de dir que havia deixat els seus quatre fills a casa seva mentre estava de gira.

Col·laboració amb Diego el Cigala

Consultat per nous duets previstos, el cantant, que a l'abril planeja llançar un nou disc, va avançar que farà una "gran col·laboració" que sempre havia volgut fer. "Gravaré amb Diego el Cigala en una producció meravellosa. Crec que és una cosa molt bonica el que escoltareu", va explicar. "Diego, t'estimo germà, gràcies perquè t'hi has deixat l'ànima en aquesta gravació, ets un guerrer".

El cantant porto-riqueny, que va començar com a model infantil el 1979, amb tan sols set anys, i als dotze es va sumar al grup Menudo, en què es va estar un lustre, considera Livin la vida loca, María i La copa de la vida "les cançons de la seva carrera en solitari que van donar la volta al món". Però es va referir a Fuego de noche, nieve de día com el tema que sempre ha de cantar per sentir "un alleujament". D' Asignatura pendiente diu que posa "en poesia" els seus "alts i baixos" i repassa les seves vivències.