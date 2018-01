Corea del Sud recull el guant de Kim Jong-un i proposa una trobada d'alt nivell el 9 de gener

Corea del Sud ha proposat avui a Corea del Nord una trobada per tenir converses d'alt nivell la setmana vinent, en relació a la seva participació en els Jocs Olímpics d'Hivern de Pyongyang2018. El ministre sud-coreà d'Unificació, Cho Myoung-Gyon, ha fixat la data de la trobada per al dimarts que ve, 9 de gener, al municipi de Panmunjom, dins de la Zona Desmilitaritzada, lloc habitual d'aquest tipus de trobades.

La proposta arriba després que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, assegurés ahir en el seu discurs de Cap d'Any que està obert al diàleg amb el Sud, perquè el seu país enviï una delegació a la cita olímpica que tindrà lloc en territori sud-coreà entre el 9 i el 25 de febrer.

"Esperem que el Sud i Corea del Nord s'asseguin per parlar de la participació del Nord en els Jocs i com a primer pas per millorar les relacions intercoreanes d'una manera franca", ha dit Cho, en declaracions recollides per l'agència Yonhap.

Si Pyongyang acceptés la proposta i se celebrés la reunió de la setmana que ve es tractaria del primer contacte d'aquest tipus en més de dos anys entre els govern de les dues Corees.

Els canals de comunicació habituals entre els dos països no estan operatius des que el febrer del 2016 Corea del Nord els cancel·lés en protesta per la decisió de Seül de tancar el complex industrial intercoreà de Kaesong.

En aquest sentit, el ministre d'Unificació va manifestar que la reunió suposaria la "restauració immediata" d'aquests canals de comunicació i que ara les dues Corees han de negociar l'agenda de la trobada així com la composició de les delegacions.

Els patinadors artístics Ryom Tae-ok i Kim Ju-ik són els dos únics esportistes nord-coreans classificats per als jocs de Pyongyang, que se celebra a uns 70 quilòmetres al sud de la frontera intercoreana.