Estats Units retira el Sudan de la llista de països terroristes

El secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, ha firmat aquest dilluns la retirada del Sudan de la llista de països promotors del terrorisme, en què figurava des del 1993. A finals d’octubre, Donald Trump anunciava la decisió d’eliminar el país de la llista negra. A canvi, les autoritats sudaneses es comprometien a restablir llaços diplomàtics i comercials amb Israel, i a pagar 335 milions de dòlars en compensació a les famílies de víctimes del terrorisme.

El país era a la llista negra des del 1993 pel suport durant l’anterior règim d’Omar al-Baixir a figures com Ossama bin Laden, fundador d’Al-Qaida, que va viure en territori sudanès durant cinc anys. Els tribunals dels EUA han responsabilitzat el Sudan de ser còmplice dels atacs d’Al-Qaida contra les ambaixades estatunidenques a Kènia i Tanzània el 1998, i del bombardeig del destructor USS Cole el 2000 en aigües del golf d’Aden.

La retirada pot ser molt beneficiosa per a l’economia sudanesa, en una profunda crisi que amenaça el període de transició iniciat l'abril de l'any passat, quan les setmanes de protestes populars van enderrocar el dictador Omar al-Baixir. Aquestes protestes havien començat contra l’augment de preus de la farina per fabricar pa i van desembocar en manifestacions contra el règim. Durant tres dècades l’expresident havia convertit el Sudan en un estat repressor i dictatorial.

Des d'aleshores, les relacions entre els EUA i el Sudan han millorat notablement. El nou executiu sudanès de transició, pactat entre els militars que van enderrocar Al-Baixir el 2019 i l’oposició civil, s’ha esforçat els últims mesos per sortir de la llista negra, i ha intentat aconseguir el suport de diversos països i organismes internacionals amb aquesta finalitat. El director del Banc Central del Sudan va anunciar al març que els EUA havien aixecat gairebé totes les sancions econòmiques imposades prèviament al país.

La retirada definitiva de la llista negra s'ha fet efectiva aquest dilluns. “El secretari d’Estat ha firmat una notificació que indica que la rescissió de la designació de patrocinador estatal del terrorisme del Sudan és efectiva a partir d’avui (14 de desembre)”, apunta el comunicat de l’ambaixada dels EUA a Khartum, la capital del Sudan.

Amb la sortida del Sudan de la llista de nacions que promouen el terrorisme, ara només hi queden Iran, Síria i Corea del Nord.

Llaços diplomàtics amb Israel

El president dels Estats Units porta mesos mediant per aconseguir que diverses nacions àrabs, com Bahrain, Marroc i l' Aràbia Saudita, acostin posicions amb Israel. Aquesta és una estratègia per aconseguir que es desmarquin del tradicional suport àrab a la causa palestina, a canvi d’assolir interessos nacionals. En el cas del Sudan, sortir de la llista de països promotors del terrorisme implica poder accedir a l’ajuda dels organismes multilaterals de crèdit enmig d’una profunda crisi econòmica que amenaça tot el procés de transició.