López Obrador crea la comissió de la veritat per als 43 desapareguts d'Ayotzinapa

Més de quatre anys després de la desaparició dels 43 estudiants de l'Escola Normal d'Ayotzinapa, el nou govern de Mèxic posarà en marxa a principis del 2019 una comissió per esclarir què va passar la nit del 26 de setembre del 2014 a la localitat d'Iguala en què es va perdre la pista als nois en un cas que va posar en evidència la complicitat de les forces de seguretat amb diversos grups criminals organitzats. Es tracta d'una de les primeres accions del president Andrés Manuel López Obrador, que ha promès acabar amb l'altíssima taxa de crims impunes al país, assotat per la violència descontrolada arran del fracàs de l'anomenada 'guerra contra el narco' decretada fa 12 anys.

La Comissió de la Veritat estarà formada per familiars dels joves desapareguts –la majoria d'origen social molt humil–, les secretaries de Governació, Hisenda i Relacions Exteriors i tècnics d'un equip autònom, segons ha assenyalat aquest dilluns el subsecretari de Drets Humans, Alejandro Alzines.

Hoy iniciamos las acciones para conocer la verdad y hacer justicia a los jóvenes de Ayotzinapa https://t.co/XR6XrWhuYY — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de desembre de 2018

El nou govern tracta d'anar més enllà de la versió oficial defensada per l'executiu d'Enrique Peña Nieto, que sostenia que els joves van ser raptats per policies corruptes que els havien confós amb narcos i van ser lliurats a un grup organitzat local, que els hauria assassinat i cremat en un abocador als afores d'Iguala. No obstant, aquesta versió ha sigut desmuntada per un grup internacional d'experts, que consideren que és impossible que els cossos fossin incinerats fins al punt que no n'hagi quedat cap rastre perquè haurien d'haver estat cremant durant dies. Les famílies no han recuperat cap resta i els nois continuen legalment desapareguts.

Alzines, que encapçalarà la nova investigació, ha afirmat que es reprendran els informes creats per diferents organismes que han indagat en el cas, entre els quals els Grup Interdisciplinari d'Experts Independents (GIEI) i la Comissió Nacional de Drets Humans (CNDH).

Maria Martínez, mare d'un dels estudiants desapareguts, ha demanat al nou president que "faci camí" amb els familiars, perquè el cas "no quedi impune".