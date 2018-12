Nova dimissió al govern de Theresa May en protesta per l'acord amb a la UE

Ni tan sols a deu mil quilòmetres de distància Theresa May es pot escapar del Brexit i de les conseqüències negatives que per al seu govern està tenint el pacte aconseguit amb la Unió Europea (UE) el passat diumenge. A darrera hora de la nit d'aquest divendres, amb la 'premier' a la cimera de G-20 a Buenos Aires, Downing Street ha conegut la dimissió d'un altre càrrec del govern. En aquest cas, el màxim responsable de Ciència i Universitats, Sam Gyimah.

Aquest és el desè membre de l'executiu que abandona May, després que al juliol, i fa dues setmanes, es produïssin una successió de renúncies: fins ara, en total, quatre ministres i sis secretaris d'Estats, a més d'altres col·laboradors governamentals parlamentaris de segon ordre.

La nova dimissió és una altra prova de les moltes dificultats amb què May s'enfronta per aconseguir aprovar el pacte pel Parlament en la votació que tindrà lloc l'11 de desembre. Al voltant d'un centenar de diputats del Partit Conservador han anunciat públicament que no recolzaran la política governamental.

En una carta penjada a Facebook, Gyimah assegura que "votaré contra l'acord de retirada de la Unió Europea". El desencadenant ha estat la confirmació de May, feta des de Buenos Aires, que el Regne Unit no prendrà part en el programa d'investigació comunitari Gal·lileo, el sistema de navegació per satèl·lit de la UE. "Sota els termes de l'acord, el Regne Unit acabarà transformant-se en un estat que només entomarà la legislació europea però no hi tindrà veu", ha escrit també en un article que el 'Daily Telegraph' publica aquest dissabte. "El pacte –diu– no és d'interès nacional."

Cap al nou referèndum?

Possible ampliació de l'Article 50

Gyimah, a més, fa una crida a "considerar seriosament" les alternatives al pacte, apuntant que la idea d'un segon referèndum no s'hauria de descartar. Les noves possibilitats per a l'executiu, si es confirma la derrota en el Parlament, serien "l'ampliació del termini de l'article 50", que marca el 29 de març de l'any vinent com la data oficial de sortida del Regne Unit de la UE. "La decisió que tenim davant nostre és irreversible –escriu Gyimah–, raó per la qual un nombre creixent de diputats exigeixen que explorem les opcions des de tots els punts de vista. I no hauríem de descartar la idea de demanar a la gent què volem per al nostre futur, ja que tots tenim ara una millor comprensió dels potencials camins que s'obren al nostre davant."

May, però, sempre ha descartat la possibilitat del segon plebiscit. En canvi des de Buenos Aires, va insinuar que potser el govern es plantejaria dur al Parlament l'acord per segona vegada si perd la primera. Per fer-ho, però, hauria de renegociar-ne els termes, com a mínim els de la declaració política.

També des de Buenos Aires, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha refusat aquest divendres tal possibilitat. "La Unió Europea acaba d'acordar un divorci ordenat amb el Regne Unit. Pocs dies abans de la votació a la Cambra dels Comuns, cada cop és més clar que aquest acord és el millor possible, de fet l'únic possible. Si aquest acord és rebutjat als Comuns, ens quedem amb dues alternatives, com ja va destacar fa unes setmanes la primera ministra: o no hi ha pacte, o no hi ha Brexit. La UE està preparada per a tots els escenaris".