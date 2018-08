Parla la mare de Bin Laden: "Era un bon noi, però li van rentar el cervell"

La mare del terrorista i exlíder d'Al-Qaida, Ossama bin Laden, va trencar ahir el silenci per primera vegada. En una entrevista al diari britànic The Guardian, Alia Ghanem va assegurar que el seu fill era un "molt bon noi" fins que durant la seva etapa universitària "un grup d'amics nous li va rentar el cervell i el va convertir en una persona radicalment diferent".

La dona, que apareix a les fotografies amb un vestit lluent i ple de colors, explicava alguns detalls de la metamorfosi que, reitera, va patir el seu fill. "La gent de la universitat va canviar-lo. Semblava una altra persona. La veritat és que era un noi mot bo fins que, quan tenia 20 anys, va conèixer a aquella gent", recordava des d'una de les habitacions de casa seva, a Yeda, a l'Aràbia Saudita. Al seu voltant, tal com detalla el rotatiu anglès, hi seien els germans d'Ossama, Ahmad i Hassan; i el segon marit de la mare, Mohammed al-Attas.

540x306 Una altra imatge d'arxiu de l'exlíder del grup terrorista Al-Qaida. / GETTY Una altra imatge d'arxiu de l'exlíder del grup terrorista Al-Qaida. / GETTY

"Es podria dir que estava pràcticament en una secta. Jo li deia que no anés amb ells, i ell mai em va confessar què feien perquè realment m'estimava molt", va afegir la mare, que va admetre que mai s'hagués pogut imaginar que el seu fill es convertiria en un jihadista. Tampoc que seria el cervell d'un dels atemptats més mortífers i decisius de la història global del terrorisme: la sèrie d'atacs de l'any 2001 als Estats Units perpetrats per Al-Qaida, i on destaquen els atemptats amb avions que van esfondrar les Torres Bessones de Nova York. "Mai vaig voler que passés res d'això. Encara ara no entenc perquè ho va fer, perquè va acabar amb tot per això".

Una radicalització ràpida

Bin Laden es va radicalitzar mentre estudiava economia a la Universitat Rei Abdulaziz de Yeda, on va conèixer a Abdullah Azzam, un membre dels Germans Musulmans que més tard va ser exiliat de l'Aràbia Saudita.

Alia Ghanem també va apuntar que Bin Laden era un noi tímid, que havia tingut una "vida molt difícil". Ella va néixer a la ciutat de la costa siriana de Latakia, i es va traslladar a l'Aràbia Saudita a meitat de la dècada del 1950. Va ser allí on es va divorciar del pare d'Ossama, el 1960, i es va casar amb el seu actual marit, Mohammed al-Attas.

La família va explicar que l'última vegada que van veure a Ossama va ser l'any 1999 , a prop de la ciutat afganesa de Kandahar. "La seva base estava a prop de l'aeroport que van capturar dels russos. [Quan el visitaven], estava feliç de rebre'ns i ens ensenyava el lloc. Fins i tot vam fer una festa on vam convidar a molta gent", rememorava Ghanem.

Un dels germans de Bin Laden, Ahmad, va assegurar, però, que la seva mare "es nega a culpar" Ossama de l'atac a les Torres Bessones. Deia que ella responsabilitza el seu cercle proper, no el seu fill.

"L'estimava tant que no és capaç de culpar-lo. Veu la culpa, però reitera que és del seu cercle proper. Ella només va conèixer a l'Ossama nen, el que tots vam veure, i no ha volgut mai veure la seva faceta jihadista", va apuntar el germà.

També va ser preguntat per tot el que va suposar l'11-S. "Va ser una sensació estranya", va contestar Ahmad, que va afegir que es va quedar "petrificat, però des del principi tots vam saber que havia estat Ossama. Llavors ja vam saber que hauríem de patir les conseqüències".