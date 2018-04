Rússia veta a l'ONU una proposta de Washington per investigar l'atac químic a Síria

Rússia ha vetat aquest dimarts al Consell de Seguretat de l'ONU una proposta dels Estats Units per establir un nou mecanisme que investigui i atribueixi responsabilitats per l'ús d'armes químiques a Síria.

La resolució nord-americana, que també condemnava el suposat atac del passat cap de setmana a la ciutat siriana de Duma, ha rebut el suport de dotze països, l'abstenció de la Xina i el vot en contra de Rússia i Bolívia.

Rússia, que ha impedit l'adopció de la iniciativa amb el seu dret de veto, ha proposat, per contra, altres dues resolucions, una per crear un mecanisme de recerca amb un funcionament diferent i una altra per recolzar que experts de l'Organització per a la Prohibició d'Armes Químiques (OPAQ) analitzin què ha passat a Duma. Totes dues han fracassat en rebre només sis vots a favor.

Washington va exigir ahir dilluns una resposta del Consell de Seguretat a l'atac, del qual responsabilitza a Damasc, i havia advertit que si Rússia bloquejava la seva iniciativa, com així ha passat, estava disposat a actuar pel seu compte. Avui Trump ha cancel·lat la seva assistència a la Cimera de les Amèriques que se celebra aquest cap de setmana per "supervisar la resposta" a Síria .



Rússia, per la seva banda, ha acusat els Estats Units de voler utilitzar el veto de la seva resolució com un "pretext" per atacar el govern sirià. "¿Per què necessiten el mecanisme quan ja han assenyalat el culpable?", s'ha preguntat l'ambaixador rus davant l'ONU, Vasili Nebenzia, moments abans del vot.