La UE dona per feta l'autorització a Pfizer i el 27 s'iniciarà la vacunació

La campanya de vacunació no pot esperar més, a parer de les autoritats de la Unió Europea (UE), que a les portes de Nadal han vist com el bloc dels Vint-i-set s'ofegava en una tercera onada de covid-19 quan la segona encara no ha passat. "És el moment d'Europa. El 27, 28 i 29 de desembre la vacunació començarà a tota la UE", ha piulat aquest dijous al matí la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

L'afirmació dona per fet que dilluns vinent, en la reunió d'avaluació de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, en les sigles en anglès), la vacuna de Pfizer/BioNTech rebrà la llum verda i es podrà començar a desplegar.

En el mateix sentit que Von der Leyen s'ha expressat també aquest dijous el ministre de Sanitat de la República Federal Alemanya, Jens Spahn, després de reunir-se amb la cancellera Angela Merkel i els responsables de BioNTech, el laboratori alemany fundat per immigrants turcs que ha desenvolupat la vacuna comercialitzada per la farmacèutica nord-americana Pfizer. "A Alemanya començarem, si l'aprovació arriba com està previst [dilluns vinent], el 27 de desembre. Els altres països també ho volen fer", ha dit el ministre.

Davant d'aquestes informacions, l'EMA s'ha limitat a comentar en una piulada que "només s’autoritzarà [la vacuna] quan l’evidència demostri que els beneficis per protegir les persones contra el covid-19 són molt superiors a qualsevol efecte secundari." A més, ha publicat una guia per donar a conèixer quin és el procés que se segueix fins a l'aprovació definitiva d'una fàrmac d'aquestes caracerístiques. "Els nostres empleats treballaran durant el Nadal", va dir dimecres Ugur Sahin, conseller delegat de BioNTech i un dels fundadors de la biotecnològica, durant una conferència telefònica amb la cancellera alemanya Angela Merkel. "Si obtenim l'aprovació de les autoritats europees, podrem començar el lliurament de la nostra vacuna ben aviat. Som optimistes que podrem tornar a tenir una vida normal l'hivern vinent".

Cada estat, al càrrec

Serà, però, cada estat membre el que d'acord amb els seus plans logístics concreti els detalls de les campanyes respectives, que han d'estar dissenyades amb molta cura perquè els vials de Pfizer/BioNTech necessiten una temperatura de conservació durant el trasllat d'entre 70 i 80 graus sota zero. El que és segur és que des de Brussel·les es vol que las vacunes arribin a tota la UE al mateix temps, per evitar obrir vies de ressentiment en un tema tan sensible, a causa del sempre difícil equilibri comunitari. Els vials es distribuiran des de les plantes de fabricació a Bèlgica i Alemanya cap als Vint-i-set.

Les dues declaracions, la de Von der Leyen i la del ministre Spahn, han intensificat encara més la pressió sobre l'EMA, que ja va avançar la reunió clau, prevista inicialment per al 29 de desembre, després de rebre'n molta de les autoritats comunitàries i de països com Alemanya i França perquè es revisessin immediatament les dades presentades.

"A diferència dels Estats Units i el Regne Unit, que van expedir autoritzacions d’emergència, l’EMA està revisant la vacuna per obtenir-ne una de comercialització condicional. Aquest procés requereix un nivell d’evidència més alt", ha assegurat aquesta setmana la direcció general de Salut de la Comissió Europea. "En aquest sentit, tan bon punt l'EMA elevi una recomanació positiva, la Comissió prendrà una decisió en un termini màxim de dos dies", va dir dimecres Stefan de Keersmaecker, portaveu de la política sanitària de la Comissió.

La pressió es va fer encara més insostenible després que el Regne Unit, que va utilitzar una regulació d'emergència pròpia de la UE per aprovar-la abans que la mateixa EMA, comencés ja a vacunar el 8 de desembre –fins avui 145.000 persones ja han rebut la primera de les dues dosis de la vacuna–, i sis dies després, el 14 de desembre, els Estats Units iniciessin la seva campanya a la ciutat de Nova York.

Per bé que molt més subtils, els mètodes comunitaris són del mateix tipus que va fer servir la Casa Blanca l'11 de desembre, quan l'encara president Donald Trump va piular que la FDA, el regulador dels Estats Units, era una "tortuga gran, vella i lenta". La raó de l'estirabot era que tres dies després que el Regne Unit avancés la resta de països occidentals en l'inici de la campanya de vacunació, encara no s'havia pres cap decisió als Estats Units.

L'avançament de la decisió sobre Pfizer obre la porta a la possibilitat que l'EMA avanci també la reunió, prevista inicialment per al 12 de gener, en què avaluarà les condicions de seguretat i eficàcia de la vacuna de Moderna, que aquest dijous podria rebre l'aprovació definitiva per part de la FDA. En aquest sentit, l'ARA s'ha posat en contacte directe amb l'Agència per saber si també s'avançarà aquesta segona decisió clau, però no ha obtingut una resposta clara, i s'ha remès a la piulada abans esmentada.

Que hi ha molta pressa per desplegar la vacuna a la Unió, i que es tracta d'un assumpte no només sanitari i de gran impacte econòmic, sinó també polític, ho demostra el fet que Hongria ha utilitzat la mateixa regulació comunitària que el Regne Unit per anunciar que provaria al seu territori la Sputnik V, la vacuna russa que ja s'està aplicant al país des del 6 de desembre.