Trump declara l'estat d'emergència per l'abús dels opiacis

Donald Trump ha declarat com una "emergència de salut pública" l'abús d'analgèsics opiacis i ha instruït el seu govern perquè doni prioritat a la lluita contra l'addicció, encara que no ha destinat nous fons econòmics per abordar la problemàtica, com havia promès anteriorment.

El gest de Trump, de gran contingut simbòlic, permetrà destinar fons ja existents a nivell estatal i federal a la lluita contra l'addicció a analgèsics amb recepta, com OxyContin o Vicodin, que porta molts nord-americans a passar-se després a l'heroïna, més barata al mercat negre.

64.000 morts L'any passat, l'abús dels opiacis van causar la mort a 64.000 nord-americans

S'esperava que el president complís avui amb una promesa que va fer a l'agost i declarés "emergència nacional" l'addicció als analgèsics, el que hauria permès destinar a la lluita contra aquest problema diners del Fons Federal d'Ajuda en Casos de Desastre, el mateix que s'usa per a les crisis de tornados o huracans. Funcionaris d'alt rang han indicat que aquesta opció va ser descartada perquè els fons per a desastres, a llarg termini, no serveixen per fer front a un problema com l'addicció.

En comptes d'una "emergència nacional", Trump va optar per declarar una "emergència de salut pública", de manera que no es destinaran nous fons a la lluita contra els opiacis, però s'eliminaran algunes barreres burocràtiques per donar als estats més flexibilitat en l'ús dels seus diners. "Enfrontar-nos a això exigirà tots els nostres esforços i ens exigirà afrontar la crisi en tota la seva complexitat", va dir el mandatari durant un acte a la Casa Blanca.

"Estats Units és de lluny el major consumidor d'aquestes drogues, usant més pastilles per persona, que qualsevol altre país del món", va afirmar Trump, que va assegurar que l'actual crisi és "la pitjor de la història dels Estats Units" i de " la història de la humanitat ".

Segons dades dels Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC), 64.000 persones van morir l'any passat per sobredosi d'opiacis (inclosa la heroïna) als Estats Units, el que suposa la mort de 175 nord-americans al dia i set víctimes mortals cada hora. En els últims sis anys, les morts per sobredosi s'han convertit en la causa més comuna de mort per lesions al país, per sobre dels accidents de trànsit o les armes.

A l'acte, Trump va signar un memoràndum en el qual ordena al secretari en funcions del Departament de Salut i Serveis Humans, Eric Hargan, que declari l'"emergència de salut pública" i en el qual demana a totes les agències del govern que donin prioritat a la lluita contra els opiacis.

"El mur de Mèxic tindrà un gran impacte i farà disminuir el tràfic de drogues" Donald Trump President dels Estats Units

Els crítics de Trump temen que privilegiar la lluita contra els opiacis descuidi les investigacions, per exemple, sobre el virus d'immunodeficiència humana (VIH). A la pràctica, la declaració d'emergència de salut pública permetrà als pacients aïllats en zones rurals, com les muntanyes dels Apalatxes, rebre tractament per telèfon o per videoconferència i obtenir receptes per comprar medicaments, encara que no visitin físicament a un metge, com es requereix sota la llei actual.

En el seu discurs, Trump va reconèixer que cal afrontar el problema de la demanda de drogues dels EUA, però va assegurar que no hi ha "una altra opció" de treballar amb altres països, tant la Xina com Llatinoamèrica, per fer front al fenomen de les drogues a on s'originen aquestes substàncies.

Segons el Departament d'Estat, entre el 90% i el 94% de l'heroïna que es consumeix als Estats Units prové de Mèxic i Trump ha assegurat avui que el mur que vol construir a la frontera "tindrà un gran impacte" i farà disminuir el flux de drogues.

A més, Trump va avançar que, durant la seva visita a la Xina, parlarà amb el president d'aquest país, Xi Jinping, sobre el problema i establir com "màxima prioritat" la lluita contra el fentanil, un analgèsic de pols blanca que és entre 30 i 50 vegades més potent que l'heroïna i que arriba a EUA principalment des de la Xina i Mèxic.