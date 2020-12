Trump se l’embeina i signa el paquet d'ajudes pels afectats de la pandèmia

L'ha mantingut com a ostatge gairebé una setmana però Donald Trump ha donat finalment el braç a tòrcer i ha signat la llei aprovada pel Congrés dilluns passat que destina 900.000 milions de dòlars a ajudes per als afectats per la pandèmia. Un veto presidencial hagués deixat milions d’estatunidencs sense recursos i sense poder evitar l’expulsió de les seves cases, després d’expirar la vigència de diversos programes per als aturats i d’una moratòria contra els desnonaments que ara podran prorrogar-se durant onze setmanes. Malgrat tot, el retard de la signatura, estampada aquesta matinada des de la mansió de Florida on el president passa les festes de Nadal, suposarà igualment que milions de beneficiaris triguin més a cobrar els subsidis.

Després de rebre nombroses pressions de congressistes del seu propi partit, Donald Trump ha anunciat en un comunicat aquesta matinada la signatura de la llei. El projecte preveu que el Govern federal aporti 300 dòlars setmanals extra a l'ajuda estatal per aturat, així com prestacions econòmiques a petites empreses i finançament per a la distribució de les vacunes arreu del país. En un intent d'emmascarar la seva claudicació com una victòria, el president ha assegurat que el Congrés s'ha compromès a votar l'increment de la quantia dels xecs per a cada ciutadà i a investigar el suposat frau electoral, entre d'altres de les seves demandes. En un comunicat, el líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, s'ha felicitat per la signatura, però ha ignorat haver arribat a cap compromís amb el mandatari.

Es tanca d'aquesta manera un capítol que va començar dimarts passat quan, un dia després de l'aprovació al Capitoli, el president va fer públic un vídeo en què va qualificar de "vergonya" la proposta de llei que s’havia pactat. Trump sol·licitava l'increment de 600 a 2.000 dòlars dels xecs per a cada ciutadà, això malgrat que havia estat el seu propi secretari del Tresor, Steven Mnuchin, qui havia defensat la xifra dels 600 en nom de la Casa Blanca. Trump exigia igualment l'anul·lació de diverses partides per a projectes en d’altres països que figuraven en una llei de pressupostos que es va aprovar de forma conjunta amb la del coronavirus. Irònicament, la majoria d’aquestes eren partides que la pròpia Casa Blanca havia sol·licitat per al pressupost de l'any vinent.