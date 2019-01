Els 'armilles grogues' continuen plantant cara a Macron

L’anunci d’Emmanuel Macron d’un “gran debat nacional”, per donar sortida a la crisi dels 'armilles grogues', no ha canviat res. Quan falten tres dies per l’inici d’aquest debat, que durarà fins a mitjans de març, els 'armilles grogues' continuen determinats a acabar amb el quinquenni del president francès.

Per novè dissabte consecutiu, milers de persones d’aquest moviment –que té com a emblema l’armilla reflectant dels automobilistes–, s’han congregat per tot França per protestar contra les polítiques d’asfíxia econòmica que, diuen, pateixen principalment les classes mitjanes baixes. Al migdia, el ministeri de l’Interior ha comptabilitzat 32.000 persones mobilitzades a tot França, 8.000 d’elles a París.

Un cop passades les festes de Nadal, la participació s’anunciava a l’alça i les autoritats alertaven sobre un increment de la violència. A les protestes de la setmana passada hi van participar 50.000 persones segons el govern. “Pensem que [...] el comportament dels grups presents [a la mobilització] estarà marcat per més radicalitat, per més temptacions de violència”, va declarar el prefecte de la policia de París, Michel Delpuech, divendres. És per això que el dispositiu de seguretat s’ha tornat a reforçar, mobilitzant 80.000 agents per tot França. A la capital francesa, les autoritats hi han destinat 5.000 policies i 14 vehicles blindats, que ja s’havien utilitzat anteriorment. La policia ha detingut almenys un centenar de persones a la capital francesa.

Canons d'aigua i gasos lacrimògens

540x306 Manifestants enfrontats a la policia al centre de París. / ZAKARIA ABDELKAFI / AFP Manifestants enfrontats a la policia al centre de París. / ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

A París, els 'armilles grogues' s’han reunit de bon matí davant del ministeri d’Economia i Finances, al districte 12 de la capital, per començar una marxa fins a la plaça de l’Étoile, on hi ha l’Arc de Triomf. A primera hora de la tarda, la situació ha començat a degenerar amb certs enfrontaments entre alguns 'armilles grogues' i les forces de l’ordre. La policia ha utilitzat canons d’aigua i gasos lacrimògens per dispersar als manifestants. Aquesta vegada l’estratègia policial ha consistit en bloquejar les persones que es trobaven en aquesta plaça, encerclant-les.

A la plaça de la República també s’han congregat manifestants. Alguns d’ells s’encarregaven d'una parada, presidida per una urna, on es repartien fulletons grocs per encoratjar els ciutadans a unir-se al “Consell Nacional de la Resistència” dels 'armilles grogues'. En el prospecte, que inclou una mena de qüestionari, es pregunta als francesos sobre el futur del moviment. “¿Segueix disposat a continuar el moviment al 2019?”, és una de les preguntes. O bé, “¿Seria favorable a la creació d’una llista independent dels 'armilles grogues' a les eleccions?”

540x306 Manifestants i policia a l'Arc de Triomf de París. / BERTRAND GUAY / AFP Manifestants i policia a l'Arc de Triomf de París. / BERTRAND GUAY / AFP

A Bourges, al centre del país, també s’hi han congregat centenars de manifestants. És la primera vegada que els 'armilles grogues' cridaven a una manifestació en aquesta població. “Volíem una ciutat que les forces de l’ordre coneguessin menys per evitar que hi hagués encerclaments”, va justificar així una de les cares més visibles del moviment, Maxime Nicolle, al digital 'Konbini'. En previsió d’aquesta protesta, la prefectura de Cher –el departament on es troba aquest municipi– va prohibir divendres qualsevol agrupament al centre de la ciutat, però va autoritzar una manifestació als afores organitzada per la CGT, el principal sindicat del país.