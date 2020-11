DIRECTE: Biden i Trump, pràcticament empatats a Florida

La nit electoral ha començat amb emocions fortes. Florida es presentava com un dels estats clau per determinar qui serà el pròxim ocupant de la Casa Blanca, i els resultats en aquest territori, un dels primers que ha tancat els col·legis, no podrien ser més ajustats. En poc més de mitja hora s'ha recomptat ja el 80% dels vots i el resultat és, de moment, del 49,6% per a Joe Biden i el 49,5% per a Donald Trump.

Un altre dels estats que poden decantar la balança és Ohio, i en aquest cas l'avantatge és, de moment, molt clar per a Joe Biden: amb el 20% de vot escrutat, el demòcrata s'emporta el 62,8% dels suports, i Trump el 36,1%. Tradicionalment, es considera que qui guanya en aquest estat s'emporta la presidència: ha sigut així en les últimes 14 eleccions.

En canvi, les coses estan molt més clares a altres estats. Trump va camí d'emportar-se els 11 vots electorals d'Indiana, un dels dos primers estats que ha tancat els col·legis i que, de fet, tothom ja donava per fet que es pintaria de color vermell. Amb tot just el 12% de vot escrutat, Trump s'enfila fins al 67,6% de suports, mentre que Biden es queda amb un 30,2%. Mitjans com la CNN ja li han adjudicat la victòria al republicà.

A Kentucky, l'altre estat on els punts de votació han tancat a la mitjanit (hora catalana), la situació també és favorable a Trump, tal com s'esperava: amb l'escrutini al 23%, Trump avantatja Biden per més de 20 punts: 61,2% a 37,3%. De totes maneres, aquest estat hauria de caure amb tota probabilitat del costat de Trump.