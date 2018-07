La solució d'Elon Musk per intentar rescatar els nens atrapats a la cova de Tailàndia

El fundador de Tesla, Elon Musk, ha anunciat via Twitter que avui mateix un grup d'enginyers de les seves empreses viatjaran fins a Tailàndia per ajudar en les tasques de rescat dels membres de l'equip de futbol juvenil que estan atrapats en una cova.

En un missatge publicat aquest divendres a la xarxa social, el multimilionari va explicar que "enginyers de SpaceX i Boring Co es dirigiran a Tailàndia per veure si poden ser útils al govern; probablement hi ha molts factors complexos que són difícils de valorar sense ser-hi en persona".

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person. — Elon Musk (@elonmusk) 6 de juliol de 2018

Boring Co és la companyia de Musk dedicada a construir túnels per al seu projecte de transport ultraràpid subterrani, i SpaceX se centra en el sector aeroespacial.

La decisió de Musk d'enviar un grup d'enginyers es produeix dies després que un usuari de Twitter li demanés ajuda per treure els dotze menors tailandesos i el seu entrenador de la cova.

Hi sir, if possible can you assist in anyway to get the 12 Thailand boys and their coach out of the cave. @elonmusk — MabzMagz (@MabzMagz) 3 de juliol de 2018

Musk va respondre ràpid a la petició i va assegurar que "estaria content d'ajudar si hi ha alguna manera de fer-ho". A partir d'aquell moment, ha anat desgranant a través de diversos missatges publicats a Twitter quina és la solució que planteja per intentar rescatar els nens: inserir un tub de niló d'un metre de diàmetre a través de la xarxa de coves i inflar-lo amb aire per tal que els nens puguin sortir de la zona on estan atrapats.

Maybe worth trying: insert a 1m diameter nylon tube (or shorter set of tubes for most difficult sections) through cave network & inflate with air like a bouncy castle. Should create an air tunnel underwater against cave roof & auto-conform to odd shapes like the 70cm hole. — Elon Musk (@elonmusk) 6 de juliol de 2018

Els equips de rescat tailandesos treballen contra rellotge per intentar treure els 12 menors i el seu entrenador abans de l'arribada de les pluges del monsó, que poden inundar completament la cova en la qual estan atrapats.

La mort en les últimes hores d'un dels bussos que participava en les tasques de salvament evidencia les dificultats de l'operació de rescat. La víctima, un antic membre dels cossos d'elit de la marina tailandesa, de 38 anys, va morir en quedar-se sense oxigen mentre estava submergit després de completar amb èxit una missió de subministrament a la cova.