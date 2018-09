Valls, el segon polític més mal valorat pels francesos

Manuel Valls, ex primer ministre francès que es deixa estimar per Ciutadans com a possible alcaldable a Barcelona, és el segon polític amb menys aprovació entre la població francesa, segons revela l'enquesta del diari 'Les Echos'. Valls, que ho ha sigut gairebé tot al seu país d'adopció, es planteja fer ara el salt a la política catalana i, de moment, ja ha acceptat ser professor a l'escola de negocis Esade sobre els fluxos migratoris.

L'enquesta situa Valls com un dels polítics menys populars. El diari ha preguntat quina és la imatge que es té dels principals líders francesos, sense incloure-hi, però, el president Emmanuel Macron, que segons els sondejos està també sota mínims. Dos terços dels enquestats, el 64%, desacrediten Valls, que iguala així Marine Le Pen, la líder de l'ultra Reagrupament Nacional –hereu del desactivat Front Nacional–, tot i que hi ha diferències apreciables entre l'un i l'altre. Així, al català, el 39% el valora "molt negativament", mentre que la xifra augmenta fins al 50% en el cas de l'eurodiputada.

540x306 La imatge positiva i negativa dels polítics francesos / LES ECHOS La imatge positiva i negativa dels polítics francesos / LES ECHOS

Per contra, només l'1% de la ciutadania respon que té una imatge "molt positiva" de Valls, set punts menys que Le Pen. Per la seva banda, François Hollande es manté també a la banda baixa, amb el 62% d'apreciació negativa, i també el líder de la França Insubmisa Jean-Luc Mélenchon, amb el 58%.

A l'altre extrem del termòmetre de popularitat se situa Nicolas Hulot, l'activista i ja exministre d'Ecologia que va dimitir denunciant la pressió dels lobis i el poc suport que rebia de Macron. Per darrere se situen els conservadors Alain Juppé, ex primer ministre, i l'expresident Nicolas Sarkozy.