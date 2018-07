Els nens comencen a quedar-se sense oxigen dins de la cova

Aquell dia Ekapol Chantawong va veure amb bons ulls celebrar dins la cova de Tham Luang l’aniversari d’un dels 12 nois que entrenava. Després de jugar a futbol, va comprar un tipus de calamar deshidratat -el preferit dels nens- i altres snacks de bossa. En total, uns 20 euros en aperitius. Poc s’imaginava aquest entrenador tailandès que les llaminadures i el berenar haurien de mantenir amb vida els joves futbolistes durant més d’una setmana. Com tampoc podia concebre que, des d’ahir, algú el pogués assenyalar com a responsable de la primera víctima que s’ha cobrat la cova del nord de Tailàndia.

Les propostes de les autoritats turístiques de crear una atracció a la cova on des de fa dues setmanes estan atrapats els nens, o les cançons alegres que alguns havien començat a cantar en honor seu, van emmudir divendres al matí. Va semblar que els monjos demanant pregàries desapareixien. El motiu era que el soldat i bussejador Smaan Kunan, un triatleta de 38 anys, va perdre el coneixement quan feia el viatge de tornada després de portar oxigen a la cova. No el van poder reanimar. L’oficial s’havia presentat voluntari per a una feina que, va dir, era prioritària.

Doble desgràcia

Aquell va ser el moment que Tailàndia es va adonar que amb el miracle de dilluns passat no n’hi havia prou. Que el perill era real. I en un dia negre per al país -amb la notícia també d’un vaixell turístic a Phuket que va bolcar i on han mort almenys una trentena de persones-, a la cova de Tham Luang encara miren de trobar la millor opció per rescatar els 12 nens i l’entrenador sense haver de lamentar més víctimes. Mentrestant, s’acosten les fortes pluges. I l’oxigen comença a escassejar.

Els rituals budistes per al funeral del soldat Smaan començaran aquest dissabte. Divendres el primer ministre de Tailàndia, el general Prayut Chan-o-cha, va donar els adeus A aquest oficial que treballava a la seguretat aeroportuària i que va anar a Tham Luang com a voluntari per donar un cop de mà. El bussejador va morir quan tornava amb tancs d’oxigen buits de dins la cova. De matinada. La seva feina era més que important, perquè un dia abans les autoritats havien detectat un altre problema greu a la cova: els nens es quedaven sense oxigen.

L’equip de rescat ha vist, doncs, que les opcions que hi havia sobre la taula fins dijous ara s’han complicat o fins i tot esvaït. La falta d’oxigen ha disparat l’alerta i a hores d’ara l’opció de quedar-se dins la cova durant mesos es veu gairebé impossible. En qualsevol cas, s’ha demostrat que el rescat immediat que pretenia que els nois sortissin bussejant té més riscos que no es pensava en un primer moment. Ara els tailandesos es demanen si els nens estan preparats per fer una immersió -i encara més tenint en compte que duraria hores- que va matar un triatleta entrenat. Amb aquest nou panorama més fosc, la resposta de les autoritats tailandeses ha estat portar l’explorador que va confeccionar el primer mapa de la cova, el britànic Martin Ellis, per dibuixar un nou pla d’acció que garanteixi l’extracció dels nens amb més seguretat.

Les bones notícies, però, arriben de dins de la cova. Els nens insisteixen que han sentit el cant dels galls al matí, de manera que s’imaginen que hi ha un forat que comunica amb l’exterior. Sigui cert o no, la notícia ha alegrat les famílies, que encara mantenen la il·lusió.

Un dels nois, fill de pare neerlandès i mare tailandesa, s’ha adreçat a les autoritats d’Holanda per demanar l’ajut d’experts en moviment dins de l’aigua i ha aconseguit que un equip especialitzat arribés a Tham Luang. El multimilionari Elon Musk, expert en tecnologia espacial, també ha decidit enviar-hi un equip d’experts. La nota de color l’ha posat la FIFA, que ha convidat els nens a veure la final del Mundial de Rússia si aconsegueixen sortir amb temps i estan en condicions de viatjar.

Tancament de les grutes

Tot i així, ningú oblida que la situació ha canviat després de la mort del bussejador. El govern tailandès, enmig de la crisi que està patint, ha procurat també de fer oblidar la proposta d’obrir la cova al turisme estranger i, en canvi, ha decretat el tancament provisional de les 169 coves que hi ha al país. Alhora, s’ha aprovat d’emergència la instal·lació de càmeres de videovigilància a totes les coves, i d’equips de seguretat i d’avís per perill d’inundació.

Algunes de les famílies dels nens, tot i l’impacte que han rebut avui, han preferit donar les gràcies a l’entrenador, en un moment en què bona part de la societat l’havia assenyalat com a culpable. De fet, va ser ell mateix qui va decidir cedir els snacks i qui va tenir cura dels nois fins que van ser trobats. “Sé que és una bona persona; a la cova sembla que estigui perdent l’optimisme, probablement té por per si els pares el veiem com a culpable”, va dir l’àvia d’un dels nois, que després va afegir: “Ningú el responsabilitza, perquè ell no podia saber el que passaria”. Ara mateix l’entrenador és qui està en un estat de salut més complicat.

Molts tailandesos també celebren que, com a mínim, s’ha deixat de comentar la llegenda negra de la cova, que parla d’una princesa que s’hi va perdre endins amb un guardià i que ja no en va poder sortir mai més.