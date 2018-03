Kim Jong-un viatja a Pequín?

Un misteriós tren blindat de color verd amb ratlles grogues abandonava aquest dimarts l'estació central de Pequín, mentre les mesures especials de seguretat anaven desapareixent de les principals artèries de la capital xinesa. En aquest moment encara no hi ha confirmació oficial, però tot indica que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, tornava a Pyongyang després de mantenir una breu trobada amb el president xinès Xi Jinping.

Una cita històrica ja que era el primer viatge de Kim Jong-un a l'estranger des què va assumir el poder el 2011 i la primera vegada que el líder nord-coreà i el mandatari xinès es veien cara a cara. La Xina ha estat tradicionalment el principal aliat de Corea del Nord i la trobada es realitzava setmanes abans que tingui lloc la cimera entre les dues Corees i sobretot que es materialitzi la futura reunió entre Trump i Kim Jong-un.

Encara que el tren no abandonava l'estació deixant enrere un núvol de vapor, el guió s'assemblava al d'una antiga pel·lícula d'espies de la guerra freda. Un estrany tren va ser rebut amb honors militars a l'estació de Pequín a la nit del dilluns. Diaoyutai, la residència oficial on s'allotgen els mandataris estrangers hostes del govern xinès va quedar blindada per un fort dispositiu de seguretat. I per les xarxes socials van començar a circular vídeos d'una llarga comitiva de cotxes oficials que es desplaçava per la ciutat. La plaça de Tianamen, on hi ha el Gran Palau del Poble, ha quedat tancada als turistes. Aquest matí la presència policial ha estat evident als carrers de la capital encara que no hi havia boira, fins i tot la contaminació s'ha aliat amb el secretisme per deixar Pequín sota una densa capa de boira.

Silenci xinès

L'agència de notícies Blomberg va ser la primera a assegurar que Kim Jong-un es trobava a la capital xinesa després de confirmar-ho per tres fonts. Però el silenci de l'administració xinesa i de Corea del Nord ha estat total. No hi ha hagut confirmació del govern xinès mentre l'important “visitant” estava a la ciutat. En la roda de premsa diària, la portaveu del ministeri d'Afers Estrangers xinès, Hua Chunying, assegurava desconèixer si el líder nord-coreà havia trepitjat sòl xinès i afirmava que “es divulgarà al moment degut”. Però ha recalcat la voluntat de Pequín de "continuar jugant un paper positiu i constructiu en la desnuclearització de la península coreana, i a mantenir la pau i l'estabilitat" de la regió.

Era una altra dada que ens transportava a un guió antic, ja que les visites de Kim Jong-Il, pare de l'actual mandatari nord-coreà, mai es van confirmar fins que estava de retorn a Pyongyang.

La ràpida visita de Kim Jong-un confirmaria que la Xina no està disposada a quedar-se fora del nou mapa de negociacions que s'ha obert per rebaixar la tensió a la península coreana. La trobada entre els dos mandataris hauria servit per ajustar posicions davant la nova situació, però també per deixar clar que la Xina és un actor principal.

Precisament l'enduriment de les sancions xineses al règim de Pyongyang, en compliment a les resolucions de l'ONU, hauria ofegat la seva economia i propiciat una actitud més dialogant per part nord-coreana.

acostament entre les dues Corees durant els Jocs Olímpics d'Hivern i l'anunci de una cimera intercoreana. Kim Jong-un i el primer ministre sud-coreà, Moon Jae-in, es reuniran a final d'abril a Panmunjom, a la línia que divideix als dos països des del final de la guerra. Al maig, està prevista la reunió entre Trump i Kim Jong-un. Tot sembla indicar que Pequín volia saber de primera mà els objectius de negociació que s'ha marcat Kim Jong-un.

La Xina aspira a que es rebaixi la tensió a la regió i Pyongyang deixi de desestabilitzar amb el seu programa nuclear. Però no li interessa que el règim col·lapsi ja que provocaria inestabilitat a la seva frontera amb Corea del Nord.