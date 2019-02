"Trapero no era gaire col·laborador, provocava reticències": deu frases destacades de la declaració de Zoido

El judici al Procés, en directe

La declaració de l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido al Tribunal Suprem havia generat expectació, ja que a causa del seu càrrec era responsable de l'actuació policial els mesos de setembre i octubre del 2017. Aquest dijous ha defensat l'actuació dels cossos de seguretat espanyols l'1 d'octubre, que ha qualificat de "proporcionades", tot i que se n'ha espolsat la responsabilitat, que ha atribuït als "operatius". També ha sigut crític amb el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero: "No era gaire col·laborador". Aquestes són algunes de les frases destacades de l'exministre.

1. Sobre l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'1-O: "Crec que va ser una actuació proporcionada".

2. "El dia 22 vaig enviar al conseller la notificació que donades les circumstàncies reforçaríem la presència de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya en missió d'auxili als Mossos i per complir tots els requeriments judicials".

3. Explica que els treballs que van fer a la Secretaria d'Estat preveia un contingent de 6.000 agents entre els dos cossos policials espanyols: "Era en auxili dels Mossos d'Esquadra, per quan ho necessitessin, i també com a policia judicial".

4."En alguns col·legis la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van haver de retirar-se. Enlloc hi havia Mossos d'Esquadra que poguessin prendre un possible relleu perquè no es van veure aquell dia unitats d'intervenció del cos".

5."Em van dir que davant d'un referèndum declarat il·legal i a la participació en el qual s'estava cridant, el dispositiu [previst per la Generalitat] que sembla que es va posar en marxa era totalment insuficient".

6. "Què hauria passat si no s'hagués cridat, alimentat i facilitat la celebració d'aquest referèndum il·legal? ¿Si en lloc dels 7.000 mossos d'esquadra hi hagués hagut els 12.000 que normalment hi ha per a processos electorals? ¿No hauria sigut totalment diferent?"

7. "Sabíem que s'havien de tancar els col·legis i comissar tot el material per a l'1-O".

8. "He tingut per costum no entrar ni en el disseny ni en l'elaboració dels dispositius de seguretat. No crec que gaires ministres puguin atrevir-se a fer-ho, això".

9. Sobre el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero: "No era gaire col·laborador, no li agradava estar coordinat pel senyor Pérez de los Cobos i provocava reticències".

10. "Als col·legis on hi va haver problemes, les persones que hi havia estaven amb els braços enllaçats i assegudes a terra".