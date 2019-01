L’ARA reforça la seva aposta cultural amb la incorporació del portal ‘Núvol’

L’ARA va néixer amb una clara voluntat de ser un actor rellevant en la conversa cultural del país i, des d’aquest 1 de febrer, encara reforçarà més aquest rol amb l’acord de col·laboració amb el portal Núvol, receptor l’any passat del Premi Nacional de Comunicació en la categoria de mitjà nadiu digital. A partir d’aquesta entesa, el portal passa a ser un canal de l’ARA, de manera que incorpora orgànicament la seva audiència de més de 100.000 usuaris únics mensuals.

Però, més enllà de la suma de públics, el que hi ha és la voluntat d’eixamplar el perímetre del debat sobre la cultura, aprofitant els nínxols específics que -des que es va posar en marxa fa prop de set anys- ha anat ocupant aquest mitjà digital. El lector de l’ARA tindrà ara un accés directe des de la homepage del diari cap al Núvol, per poder-hi consultar tots els continguts. A més, un dels temes del portal es destacarà diàriament a la portada digital de l’ARA.

Revistes culturals

La col·laboració s’estén també al paper. Núvol té la voluntat d’editar sis revistes l’any, que s’oferiran a partir d’ara com a encartament de l’ARA, sense cost per als lectors. La primera d’aquestes publicacions serà al febrer, amb un número centrat en la música clàssica, aprofitant la celebració a la capital catalana del festival Barcelona Obertura. Seguirà, al maig, un exemplar dedicat als museus, aprofitant la celebració de la Nit dels Museus. Altres números aniran sobre llengua, festivals de cinema i la Setmana del Llibre en Català. Tancarà, com ho ha fet al 2018, un número especial en forma de calendari d’advent.

“A l’ARA, des d’on sempre hem apostat per la cultura com un element central del diari, ens fa molta il·lusió poder sumar l’aportació del digital de cultura Núvol ”, explica el director adjunt del diari, Ignasi Aragay. “Els lectors en sortiran beneficiats. I també els creadors. La suma ens converteix en una plataforma cultural més forta, amb més capacitat d’impulsar projectes, de donar una informació més completa i de ser un referent més sòlid”.

L’impulsor de Núvol, l’editor Bernat Puigtobella, explica com ha evolucionat el seu mitjà: “Va néixer l’any 2012, moment en què la crisi havia castigat molt les pàgines de cultura d’alguns diaris i faltaven espais per parlar de la cultura emergent i sobretot espai per a l’opinió i el debat. Actualment mirem d’equilibrar la informació cultural, procurant abastar el màxim, amb continguts més propis de llarg recorregut”, explica. Pel que fa a la interacció amb aquest diari, detalla: “L’ARA té un equip de cultura de primera divisió, amb el qual no pretenem competir sinó sumar. Amb continguts propis que no siguin obvis de l’agenda del dia a dia, o col·laborant amb la redacció en allò que puguin necessitar”.

La suma del Núvol a l’ecosistema cultural de l’ARA evidencia la potència de la capçalera en aquest àmbit. A banda de la secció de Cultura, publica el suplement Llegim, referent pel que fa a l’actualitat literària, i també el Play, un quadernet de cultura expandida on es consignen les noves tendències, els noms que caldrà tenir en compte i les activitats més transgressores. A més, les promocions del diaris solen tenir una forta vinculació amb la cultura, a través de llibres, discos, pel·lícules, etcètera, ja que així el diari pot prestar al sector la seva xarxa de distribució, al mateix temps que practica el foment de la cultura.