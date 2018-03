Amazon i Mediapro treuen a la llum les interioritats de la Lliga

Amazon estrenarà aquest any el seu primer format televisiu produït a Espanya. Es titula Six dreams i és una docusèrie que mostrarà les interioritats de la Lliga de futbol espanyola a través de les vivències de sis protagonistes de la competició durant la temporada actual. Al llarg de tot el curs, les càmeres han fet un seguiment de tres jugadors (Saúl Ñíguez, de l’Atlètic de Madrid; Iñaki Williams, de l’Athletic de Bilbao, i Andrés Guardado, del Betis); de l’exentrenador del Sevilla Eduardo Berizzo; del director esportiu del Girona, Quique Cárcel, i de la presidenta de l’Eibar, Amaia Gorostiza. Cadascun d’ells, diu la plataforma nord-americana, “ofereix un punt de vista únic dels reptes diaris a què s’enfronten en el món del futbol d’elit”, i permet als espectadors obtenir “una mirada íntima sobre qui són realment, tant dins com fora del camp, i sobre què es necessita per formar part d’una de les competicions més famoses del món”.

Per tirar endavant el projecte, que compta amb la col·laboració de la Lliga, Amazon s’ha associat amb Mediapro, una productora que coneix bé el món del futbol a Espanya, perquè des de fa anys és un dels dos grans operadors (al costat de Telefónica) que es reparteixen els drets televisius d’aquesta competició. En opinió de Jaume Roures, màxim responsable de la productora catalana, és “enormement significatiu” que Amazon hagi escollit Mediapro i la Lliga com a “companys de viatge” en el seu primer projecte a l’Estat. Segons ell, l’aliança garanteix que s’oferirà “contingut de qualitat sobre un fenomen global i en auge, i amb la difusió més gran possible”.

De fet, la sèrie no s’emetrà només a Espanya, sinó que Amazon té previst estrenar-la en els més de 200 països on hi ha implantat el seu servei Prime Video. “Estem encantats de poder oferir Six dreams als abonats de Prime Video de tot el món i de donar-los un accés únic al dia a dia d’alguns dels homes i dones que fan que la Lliga sigui una de les competicions de futbol més populars del planeta”, afirma el vicepresident d’Amazon Prime Video a Europa, Jay Marine. Segons ell, la sèrie donarà a conèixer les “històries fascinants i úniques” dels seus protagonistes.

Esports des de dins

La primera producció d’Amazon a Espanya, que es va presentar ahir a Madrid, encara no té una data concreta d’estrena, però està previst que arribi a les pantalles durant aquest mateix 2018, és a dir, dos anys després que la plataforma nord-americana posés en marxa el seu servei de vídeo a l’Estat, el desembre del 2016. Amb aquest projecte, la companyia continua explotant un gènere, el de les docusèries de temàtica esportiva, que va inaugurar fa dos anys amb All or nothing, un format que feia un seguiment dels Arizona Cardinals, un equip de la lliga de futbol americà dels Estats Units. A més d’aquesta proposta, que va tenir una segona temporada protagonitzada pels Los Angeles Rams, Amazon s’ha fixat també en la Fórmula 1 (amb Grand Prix Driver, que es va estrenar el mes passat i que mostra des de dins com va ser la temporada 2017 a l’equip McLaren) i en el rubgi (amb la producció d’una docusèrie sobre la selecció de Nova Zelanda, coneguda com els All Blacks). Al llarg del 2018, a més, la plataforma també té previst estrenar la docusèrie sobre el Manchester City que està rodant durant la temporada actual.

Però Amazon no és l’única plataforma que s’ha fixat en els esports per nodrir-se de nous continguts. Netflix va estrenar al febrer First team: Juventus, i des del 2016 produeix Last Chance U, sobre equips universitaris de futbol americà. La HBO, per la seva banda, prepara una sèrie sobre la fase de classificació per al Mundial d’aquest estiu.

Cap plataforma sense la seva docusèrie sobre futbol

‘Destino Rusia 2018’

El mateix dia que Amazon presentava Six dreams, la cadena HBO va anunciar ahir que a l’abril estrenarà Destino Rusia 2018, que recull “testimonis de futbolistes i seleccionadors de 12 països” que s’estan preparant per al Mundial d’aquest estiu, amb la voluntat d’aportar-hi un “rerefons humà” amb històries “de superació personal i col·lectiva i d’integració”. La sèrie és una coproducció de les filials europea i llatinoamericana de la HBO.

‘First team: Juventus’

Netflix va estrenar el 16 de febrer els tres primers capítols de First team: Juventus, que resumien l’evolució de l’equip italià durant el primer tram de la temporada actual. Els tres capítols restants veuran la llum a l’estiu. El programa inclou entrevistes amb jugadors de l’equip, l’entrenador i personalitats vinculades al club torinès.

Manchester City

Amazon va anunciar al novembre que aquest any estrenarà una docusèrie centrada en l’actual temporada del Manchester City, que mostrarà “des de les punteres instal·lacions d’entrenament” del club “fins a entrevistes amb l’entrenador i reunions executives”, i que permetrà conèixer “les històries que es desenvolupen setmanalment en les vides dels jugadors”.