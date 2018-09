Ana Torroja substituirà Mónica Naranjo al jurat d''OT'

La nova edició d''OT' segueix sumant canvis després d'anunciar el relleu dels Javis com a professors d'interpretació. RTVE ha anunciat que Ana Torroja, excantant de Mecano, ocuparà el buit que ha deixat Mónica Naranjo al jurat del 'talent show', ja que els seus compromisos professionals no li permetien participar en l'edició 2018. En la seva nova aventura, Torroja tindrà com a companys Manuel Martos, productor executiu d'Universal Music i fill de Raphael, i Joe Pérez-Orive, director de màrqueting de la promotora musical Live Nation.

Torroja ja té experiència en el món dels 'talent shows', ja que va participar com a jurat de la primera edició d''El Número Uno', on va compartir taula amb Miguel Bosé, Sergio Dalma, David Bustamante i Natalia Jiménez. Va ser precisament en aquest programa, emès a Antena 3 el 2012, on Torroja va coincidir amb qui anys després seria la guanyadora d''OT 2017', Amaia Romero, que concursava en el 'talent'. L'any 2016 va ser 'coach' a la versió xilena de 'La Voz'.

La carrera d'Ana Torroja va començar l'any 1977, quan va formar Mecano amb José María i Nacho Cano, grup amb el qual van arribar a vendre més de 25 milions de discos a tot el món. El 1997 la cantant va començar la seva carrera en solitari i ha publicat 5 discos.