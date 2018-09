"Any negre" per a la llibertat d'informació a Catalunya, segons Reporters Sense Fronteres

La divisió espanyola de Reporters Sense Fronteres ha compilat les agressions –físiques o verbals– que han patit els periodistes arran de la situació política catalana, des del 31 d'agost del 2017 fins al 30 d'agost d'enguany. En total, llista 35 incidents i ho qualifica com a "any negre per a la llibertat d'informació a Catalunya". La relació de casos mostra un cert equilibri: hi ha 19 entrades que demostren la fustigació per part de l'unionisme, incloent-hi tres agressions a periodistes protagonitzades per la policia. Als independentistes se'ls atribueixen 14 incidents i n'hi ha tres que són de difícil atribució.

La llista inclou des del "linxament a les xarxes socials" del director d''El Periódico', Enric Hernández, pel tractament informatiu dispensat als Mossos, fins al micròfon arrabassat al presentador Hilario Pino, de La Sexta. Hi apareixen també agressions físiques, com la patida pel fotoperiodista Jordi Borràs, i també la trencadissa de vidres a les redaccions de Catalunya Ràdio o Crónica Global.

L'entitat, però, admet que la situació, en els darrers mesos, s'ha relaxat: "L'ambient d'hostilitat en el qual desenvolupen la seva tasca els periodistes s'ha relaxat considerablement, però encara avui els professionals dels mitjans –sigui quina sigui la seva línia editorial– segueixen patint atacs a la llibertat d'informació, especialment aquells que treballen a peu de carrer i/o que són actius a les xarxes socials", assegura el text.

El president de l'entitat, Alfonso Armada, feia també la seva valoració: "La premsa no pot ni ha de ser còmplice d'una polarització que afecta directament la llibertat per informar dels seus professionals". El periodista, que havia treballat per a 'El País' i també com a director del suplement cultural del diari 'Abc', exigia "respecte a tots els professionals dels mitjans".