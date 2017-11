CCOO denunciarà 'Informe semanal' a la Junta Electoral i al CAC

El sindicat Comissions Obreres denunciarà davant la Junta Electoral i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) el programa de Televisió Espanyola 'Informe semanal', ja que considera que alguns dels reportatges emesos els dos últims dissabtes -és a dir, després de la convocatòria d'eleccions a Catalunya per al 21 de desembre i, per tant, en període electoral- "no compleixen amb els valors democràtics de la informació exigibles a RTVE com a prestador d'un servei públic" i "incompleixen les obligacions" de la llei electoral.

En concret, CCOO es refereix als reportatges 'El factor 155', 'Posverdad y separatismo' -tots dos emesos el 28 d'octubre- i 'Democracia: ley y orden' -que es va emetre el 4 de novembre-. El primer es fixava en els "aspectes pràctics" de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que entrava en vigor aquell mateix dia, i en "les conseqüències que es deriven per a l'interès general dels ciutadans de Catalunya", i incloïa declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá; el catedràtic Francesc de Carreras, un dels fundadors de Ciutadans; i el catedràtic Santiago Muñoz Machado.

'Posverdad y separatismo', per la seva banda, es dedicava a "desentranyar els detalls de l'estructura de comunicació de la Generalitat de Catalunya", a la qual s'acusava, tal com indica el títol del reportatge, de recórrer a la postveritat per difondre els seus missatges.

Finalment, a 'Democracia: ley y orden' s'analitzava l'entrada en presó preventiva dels consellers de la Generalitat de la mà del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza; l'exministre socialista Josep Borrell, que ha participat en les últimes manifestacions organitzades per Societat Civil Catalana; el president del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, que ha mostrat públicament el seu suport a la intervenció de la Generalitat; i l'advocat Adolfo Suárez Illana, fill de l'expresident del govern espanyol Adolfo Suárez.

"Si és essencial l'exigible posició de neutralitat informativa que RTVE ha de complir davant de qualsevol procés electoral, especialment democràtic hauria de ser el seu comportament davant les eleccions del 21 de desembre a Catalunya", diu CCOO. "De nou el dany a la credibilitat dels serveis informatius de TVE. De nou la manipulació i la cessió de la línia editorial als suposats interessos del govern espanyol i del Partit Popular. Plou sobre mullat a 'Informe semanal'", lamenta el sindicat en un comunicat.

Per aquest motiu, CCOO adverteix que sol·licitarà a la Junta Electoral que "vigili amb especial atenció el paper de TVE en el procés electoral de Catalunya", ja que "no fer-ho suposaria permetre l'ensorrament d'un valor essencial en democràcia". En aquest sentit, el sindicat recorda que des del moment de la convocatòria oficial de les eleccions "els mitjans de comunicació han de complir amb els compromisos de pluralitat, igualtat, proporcionalitat i neutralitat".