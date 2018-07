David Bisbal, Melendi i Rosario tornaran a ser ‘coachs’ de ‘La Voz’, ara a Antena 3

Antena 3 comença a donar forma a 'La Voz', que la temporada vinent s’emetrà en aquesta cadena després que Atresmedia li arrabassés els drets a Mediaset, que va portar el format a Espanya l’any 2012. La setmana passada el director de continguts del grup que acollirà el programa a partir d’ara va afirmar que en aquesta nova etapa el format portaria “el segell” d’Atresmedia, però els primers fitxatges que s’han donat a conèixer no van precisament en aquesta direcció: segons ha avançat el portal 'Fórmula TV', David Bisbal i Melendi seran dos dels 'coachs' del programa.

Antena 3, doncs, recupera dues cares que van estar molt vinculades al concurs durant la seva etapa a Telecinco. Bisbal ja havia fet la mateixa funció en les dues primeres edicions de 'La Voz' i també en les tres primeres de 'La Voz kids', mentre que a la quarta temporada de la versió infantil (emesa aquest mateix any) va ocupar el rol de 'supercoach'. Melendi, per la seva banda, va participar a la primera, la quarta i la sisena temporada del format d'adults i a la quarta de 'La Voz kids'.

A més, segons 'El Televisero', Rosario Flores també tornarà a fer de 'coach' després d'haver-ho estat set vegades a Telecinco (tres cops al format original i en les quatre edicions infantils). 'El Periódico' afirma que Paulina Rubio està a punt de tancar el seu fitxatge per convertir-se en la quarta membre del jurat. Si finalment la seva incorporació es confirma, seria l'única debutant en la nova versió del concurs a Antena 3, tot i que ja havia fet de 'coach' a 'La Voz México'.

Antena 3 ja té oberts els càstings per participar tant a 'La Voz' com a la versió infantil i a la sènior, una nova adaptació del format per a persones de la tercera edat que s’emetrà per primer cop a Holanda aquest estiu.