Un àudio d'una conversa entre David Madí i Pilar Rahola revela les pressions de JxCat a TV3

Una conversa telefònica entre l'exdirigent de CDC David Madí i la periodista Pilar Rahola, intervinguda per la Guàrdia Civil en el marc de l'operació Volhov, ha posat de manifest les pressions de JxCat a TV3 i al director de la televisió pública, Vicent Sanchis. En la conversa, que ha fet pública El Periódico, Rahola es queixa que Sanchis volia reduir les seves col·laboracions a TV3, que segons ella ja eren mínimes. "Deu minuts un dilluns, deu minuts un dimarts i deu minuts al FAQS, això és tot el que hi ha. I no hi ha, pràcticament, ningú més a la televisió que defensi aquest espai" polític, diu Rahola en referència a la proximitat ideològica que l'uneix a JxCat.

Durant la trucada amb Madí, Rahola explica que Carles Puigdemont li va assegurar que li farien "pagar" a Vicent Sanchis la intenció de reduir les seves aparicions "perquè això és un abans i un després". Madí li respon: "Al Sanchis ja el coneixem, juga als cavalls i creu que el cavall guanyador és l'altre [ERC]. I fa mèrits per sobreviure el dia després". Madí, a més, es mostra convençut que Sanchis està "equivocat" perquè encara que guanyin els republicans "li tallaran el cap igualment". "Sí, evidentment. Si funcionen com un partit estalinista... Els conec bé", li respon Rahola.

En la conversa, la tertuliana revela la seva intenció d'abandonar TV3, una decisió que li va desaconsellar Carles Puigdemont, segons ella mateixa explica a Madí. Rahola assegura que Puigdemont li va dir que si marxava tothom hi sortia perdent i que, a més, no ho podrien explicar: "No hem aconseguit instaurar el relat públic que aquests tios ens estan putejant i que ERC domina TV3". La tertuliana explica que Puigdemont li va assegurar que a partir d'aquell moment treballarien perquè es fes evident la influència d'ERC a TV3. També detalla que l'expresident hauria encarregat a Francesc Pena i Albert Batet monitoritzar totes les persones que apareixien a les tertúlies de TV3, a més de fer preguntes parlamentàries sobre Sergi Sol, col·laborador d'Oriol Junqueras, i Toni Soler, presentador de l 'Està passant, entre d'altres.