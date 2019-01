Les claus del dia, per Antoni Bassas (30/01/2019)

1. Conferència de Junqueras abans de ser traslladat demà passat cap al judici al Suprem, a Madrid: ERC representa “el camí factible cap a la República”, el centre del sobiranisme. Diana Ribas, número dos a les europees i dona de Raül Romeva, posa veu al missatge del líder republicà: “L’espai polític que nosaltres representem assumeix el repte complex d’intentar cosir la nostra societat”

2. Mentrestant, Puigdemont va ser ahir a Dublín, per fer un acte a la universitat i reunir-se amb l’alcalde de la capital irlandesa. Quan li van preguntar sobre les declaracions de Junqueras a 'Le Figaro' en què va dir “Em vaig quedar per responsabilitat amb els ciutadans”, Puigdemont va contestar: “Tindré paciència fins a la sentència, després cadascú explicarà el que hagi d’explicar”.

3. Per cert, no us perdeu la informació de Maiol Roger amb un títol força explícit: “Així va entrar a la carrera fiscal la filla de Marchena”. I “així” vol dir amb una aplicació molt beneficiosa de la normativa d’oposicions.

4. Ahir vam entrevistar la cap parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, que deia això sobre el fet que no s’entengui amb Esquerra a l’hora de negociar els pressupostos de la Generalitat: “Si fan una reforma fiscal, podrien perdre aquest vot potencial en unes eleccions catalanes. Estan en el dilema de si volen ser una força d’esquerres o la nova Convergència”

5. La 'premier' britànica, Theresa May, demana a la Unió Europea renegociar l’acord del Brexit, però a Brussel·les no volen ni sentir-ne a parlar, de reobrir-lo.

6. A Veneçuela, Maduro impulsa un procés judicial contra Guaidó. La fiscalia ha demanat que li prohibeixi sortir del país i li congelin els comptes i béns.

7. El govern espanyol anuncia la clausura definitiva del magatzem Castor. L’empresa preveu uns costos de desmantellament de 300 milions d’euros.

8. Nou productors de cava del Penedès marxen de la DO, segons el que ha sabut l’ARA, perquè no s'han atès les seves propostes per prestigiar el cava. Són: Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet - Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí.

9. Els VTC van marxar ahir de la Diagonal. El Govern crearà un fons per recomprar llicències de taxi i VTC.

10. El València ha eliminat el Getafe aquesta nit, 'in extremis', i ja és a la semifinal de Copa. A dos quarts de vuit, Betis-Espanyol, i a dos quarts de deu, Barça-Sevilla. Valverde diu que vol una nit per recordar.