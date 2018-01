Èxit incontestable de 'Benvinguts a la família', que frega els 800.000 espectadors

Agafar el relleu de 'Merlí' era un repte complicat per a 'Benvinguts a la família', però el primer capítol de la nova sèrie de TV3 l'ha superat amb nota: la ficció protagonitzada per Melani Olivares i Yolanda Ramos va debutar aquest dilluns amb 794.000 espectadors i una quota de pantalla del 25,1%. Això suposa 101.000 persones més de les que la setmana passada van veure l'últim capítol de 'Merlí', que va ser el més vist de les tres temporades d'aquesta producció.

Feia deu anys que una sèrie de TV3 no s'estrenava amb uns registres tan positius. Cal retrocedir fins al 15 de gener del 2008, amb l'emissió del primer capítol de '13 anys i un dia', per trobar un debut més satisfactori per a la televisió pública catalana. La ficció protagonitzada per Joan i Roger Pera va tenir, en la seva primera entrega, 966.000 espectadors i un 29,8% de quota, i es va convertir en la millor estrena de ficció de la història de TV3.

Amb aquests registres, 'Benvinguts a la família' va liderar el rànquing d'audiència d'aquest dilluns, per davant del 'Telenotícies vespre' (que va tenir 768.000 seguidors) i l''Està passant' (amb 459.000).

L'excel·lent resultat de la ficció creada per Pau Freixas i Ivan Mercadé, no va impedir que 'Operación triunfo', s'anotés també el millor registre de la temporada, amb 409.000 espectadors i un 22,2% de 'share'. Els dos programes, però, pràcticament no van coincidir, ja que el concurs de talents de La 1 va començar pràcticament a les onze de la nit, quan la sèrie ja es trobava en el seu tram final. Això va facilitar que 'OT' liderés amb contundència durant gairebé tota la seva franja d'emissió.