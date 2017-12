La Junta Electoral creu que TV3 va informar massa de la manifestació a Brussel·les

La Junta Electoral de Barcelona torna a estimar un recurs del PP per la cobertura de TV3 durant la campanya. En aquesta ocasió, l'escrit en el qual censurava el canal públic català per haver informat durant massa minuts de la manifestació de catalans a Brussel·les. TV3 ha anunciat que recorrerà la decisió, que no ha sigut aprovada per unanimitat. La Junta, que també critica l'emissió del 'Concert per la Llibertat dels presos polítics', insta el canal a compensar el PP.

La televisió pública catalana no va poder fer un especial informatiu sobre el desplaçament de desenes de milers de catalans a la capital de la UE justament per no violentar la Junta. Així, es va limitar a connectar un minut cada mitja hora –mentre que les privades espanyoles oferien molta més cobertura– i en va parlar en els 'Telenotícies'. El PP va denunciar que la manifestació ocupava 13 minuts del noticiari, la qual cosa havia fet reduir el temps dedicat als actes de campanya. Durant els quinze dies previs a les eleccions, els mitjans públics no poden informar amb criteri periodístic, sinó que estan obligats a ser proporcionals per a cada partit, segons la representació que tinguin.

Des de TV3, però, es va defensar la cobertura feta pels 'TN', ja que en el minutatge s'incloïen opinions de partits contraris a l'esperit de la concentració belga. Així, segons dades obtingudes per l'ARA, els partits independentistes hi van aparèixer durant 5 minuts i 5 segons, i els no independentistes 3 minuts i 56 segons. Aquell mateix dia, el 'TN vespre' va incloure 3 minuts i 7 segons de declaracions de polítics del bloc independentista, per 3 minuts i 36 segons d'unionistes.

El PP i Cs han denunciat fins a 9 cops TV3 per assumptes relacionats amb la cobertura de la campanya electoral. Forma part de la seva estratègia de pressió a la televisió catalana. La Junta Electoral Central, que és qui resol en última instància els afers, és un organisme format per jutges que majoritàriament són nomenats (de forma directa o indirecta) pels partits polítics.