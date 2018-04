La Junta Electoral multa amb 1.000 euros l''Abc' per l'entrevista a Arrimadas en jornada de reflexió

260x366 La portada de l''Abc' del 20 de desembre La portada de l''Abc' del 20 de desembre

La Junta Electoral Central (JEC) ha imposat una multa de 1.000 euros al diari 'Abc' per haver publicat una entrevista a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, el dia 20 de desembre, la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21-D, que a més ocupava tota la portada de l'edició d'aquell dia. La decisió -adoptada el 14 de març, tot i que no s'ha fet pública fins aquest dimecres- es va aprovar malgrat que cinc dels tretze membres de la Junta hi van mostrar la seva disconformitat mitjançant vots particulars en què defensaven que no hi havia motiu per sancionar el diari.

La JEC havia obert un expedient sancionador contra el rotatiu l'11 de gener, arran d' una denúncia que el Partit Popular havia presentat el mateix dia de la publicació de l'entrevista. Inicialment, la vocal encarregada de redactar la resolució va proposar arxivar la causa perquè, en la seva opinió, "els fets objecte de l'expedient i el context en què es van realitzar no permeten considerar que s'incorregués en la infracció electoral" prevista a la llei.

La Junta, però, va rebutjar aquest posicionament per quatre vots a set, ja que la majoria dels membres interpretaven que "no s'aprecien raons jurídiques per considerar que els fets provats no incorren en la prohibició prevista a l'article 53 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General", que especifica que no es pot difondre propaganda electoral un cop acabada oficialment la campanya. Els vocals van argumentar el seu punt de vista basant-se principalment en dues frases de l'entrevista: "La líder de Ciutadans rebutja que Iceta sigui el vot útil i adverteix que pactar amb Esquerra significaria eternitzar el procés" (que era el subtítol de portada) i "Tenim davant nostre l'oportunitat històrica de guanyar el separatisme i l'únic partit amb possibilitats reals és Ciutadans".

A partir d'aquí, es va redactar una segona proposta de resolució, en aquest cas orientada a sancionar el diari -o, més concretament, el seu director, Bieito Rubido- amb una multa de 1.000 euros, la quantitat més elevada dins de la forquilla que preveu la llei, que estableix que les infraccions de la normativa per part de particulars comporten una sanció d'entre 100 i 1.000 euros.

Segons la JEC, les al·legacions formulades per l''Abc' intentaven "demostrar que l'entrevista publicada el dia de la jornada de reflexió no pot ser considerada com a campanya electoral" perquè no conté cap "petició expressa del vot a favor o en contra de cap candidatura". L'organisme, però creu que "de la lectura de l'entrevista es pot deduir exactament el contrari", ja que "constantment" s'hi està "cridant al vot útil", i a més es completava amb "una fotografia en primera pàgina que fàcilment pot assimilar-se amb qualsevol dels cartells electorals que aquells dies estaven penjants en les diferents circumscripcions". Així doncs, la Junta conclou que "l'entrevista comporta una inequívoca connotació electoralista".

D'altra banda, l''Abc' va recordar que el 13 de març del 2004, que també era jornada de reflexió (en aquest cas d'unes eleccions generals), però dos dies després dels atemptats de l'11-M a Madrid, 'El Mundo' havia publicat una entrevista al candidat del PP en aquells comicis, Mariano Rajoy, i la cadena SER va emetre entrevistes a diversos candidats. En aquell cas la Junta ho va autoritzar "tenint en compte la transcendència dels esdeveniments produïts". "La convulsió nacional provocada per aquells atemptats i l'excepcionalitat d'unes circumstàncies en què fins i tot es va arribar a plantejar la possibilitat de suspendre les eleccions no resulta comparable amb la de les passades eleccions autonòmiques catalanes, per més que aquestes últimes eleccions vinguessin precedides per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució", raona la JEC.