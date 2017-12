JxCat busca com investir Puigdemont si no pot tornar, i quatre claus més del dia

1.

JxCat busca com investir Puigdemont si no pot tornar. Turull assegura que el president pot ser escollit “per via telemàtica”, cosa que requeriria canviar el reglament.

2.

'Coratge i sort'. La carta que Jordi Cuixart escriu a David Fernàndez des de Soto del Real.

3.

¿Un holograma o un pres a Palau? L'article de la directora de l'ARA, Esther Vera.

4.

La T-10 pot passar a costar més de 10 euros. Generalitat, Ajuntament de Barcelona i AMB aproven avui la pujada de tarifes del 2018 després de 2 anys congelades.

5.

Jordi Pujol Ferrusola paga mig milió de fiança i surt de la presó. Es compromet a no tocar ni un cèntim del seu patrimoni.