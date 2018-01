L’ARA dona 22.000 euros a les escoles de l’1-O

Les 61 escoles catalanes que van ser víctimes de la violència policial el dia 1 d’octubre han començat a rebre aquesta setmana un xec regal per valor de 360 euros que els ha fet arribar l’ARA. L’enviament dels vals suposa la culminació de la campanya Ajudem les escoles, que el diari va posar en marxa just després del referèndum de l’1-O per solidaritzar-se amb els centres educatius que van ser col·legis electorals i van patir desperfectes a conseqüència de les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Aquest xec permetrà a les escoles i instituts afectats comprar el material que considerin oportú a les botigues Abacus, que s’han unit a la campanya solidària impulsada per l’ARA. En total es destinaran a la causa 22.000 euros, 20.000 dels quals aportats pel diari i la resta per Abacus.

La major part d’aquests diners corresponen als salaris que els treballadors de l’ARA van deixar de cobrar durant l’aturada de país del 3 d’octubre i la vaga general del 8 de novembre, dues convocatòries que tant l’empresa com els treballadors van decidir secundar. La direcció i la plantilla del diari també van acordar en aquell moment que els sous corresponents a aquells dos dies es destinarien a les persones que havien resultat ferides per la policia l’1 d’octubre i a les escoles afectades per les actuacions violentes de les forces de seguretat de l’Estat.

A més, els lectors de l’ARA també van contribuir a fer créixer la recaptació: una setmana després del referèndum el diari va posar a la venda, per un preu de cinc euros, una col·lecció de quatre fotografies, captades per quatre fotògrafs de l’ARA, que retrataven moments emblemàtics de l’1-O i del 3-O. Els diners recollits a través d’aquesta via es van sumar a la mateixa causa.

En total, el diari va obtenir 23.207 euros. D’aquesta quantitat, 3.207 euros s’han fet arribar al centre per la defensa dels drets humans Irídia, una entitat que s’encarrega de la defensa jurídica d’alguns dels ferits més greus durant la jornada electoral, entre els quals el músic Roger Español, que va perdre la visió d’un ull a causa de l’impacte d’una pilota de goma disparada per la Policia Nacional durant una intervenció a l’Escola Ramon Llull de Barcelona. Els 20.000 euros restants són els que s’han destinat a les escoles, després d’haver-hi afegit un 10% addicional aportat directament per Abacus.

“Som conscients que es tracta només d’un gest simbòlic, quantitativament poc rellevant, però ens serveix per mostrar-vos el nostre escalf i també el nostre suport a la feina que fa cada dia l’escola catalana, que no sempre és valorada com es mereix”, diu la directora de l’ARA, Esther Vera, a la carta que ha fet arribar, en nom de tots els treballadors del diari, a tots els centres afectats, juntament amb el val de 360 euros.

De les 61 escoles, instituts, llars d’infants, centres d’adults i escoles oficials d’idiomes dependents de la conselleria d’Ensenyament afectats per les càrregues policials de l’1-O i que ara han rebut el xec regal, la meitat (en concret, 31) són de la ciutat de Barcelona. La resta es concentren, majoritàriament, en pobles i ciutats de l’àmbit metropolità, com l’Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sabadell i Sant Cebrià de Vallalta, però també n’hi ha en localitats com Girona, Lleida, Tarragona i Viella.