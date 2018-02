MediaPro deixa de servir a TV3 els resums de Lliga per impagament

TV3 s’ha quedat sense les imatges que MediaPro serveix cada jornada amb un resum dels partits de Lliga. La productora ha enviat un burofax al canal públic comunicant-li que, en no rebre el pagament mensual que s’esperava a finals de mes, dona el contracte per suspès. A partir d’aquí, i segons ha pogut saber l’ARA, MediaPro està disposada a tornar a subministrar aquests resums només si TV3 aporta una garantia bancària per a la resta de la temporada.

Aquesta aplicació estricta del contracte per part de MediaPro es produeix en un moment de màxima tensió entre la productora i TV3, després que la televisió cancel·lés el programa ‘Tarda oberta’ tot i els notables índexs d’audiència que estava aportant en la seva última etapa. La direcció del canal ha explicat que la mesura es pren per tal d’adaptar el pressupost al forat de 40 milions d’euros que s’ha generat enguany pel canvi de la llei d’IVA, el descens publicitari i el dèficit arrossegat de l’any anterior. Des del sector audiovisual, en canvi, es reclama que TV3 no retalli cap programa encara, a l’espera de saber si es pot formar Govern i decidir fer una aportació extraordinària al pressupost dels mitjans públics. MediaPro ha assegurat que presentarà una demanda per danys i perjudicis contra la televisió.

TV3 no ha pagat aquest mes de febrer cap proveïdor perquè l’Estat –com a interventor de la Generalitat– encara no ha fet avinent els diners mensuals que cobra la Corporació, com a bestreta del seu pressupost anual. Normalment aquest pagament arriba a finals de mes i mai s’havia arribat a dia 3 sense haver cobrat aquests diners.

Tot i no poder disposar ja dels resums de Lliga, la llei marca que les televisions, en nom de l'interès informatiu, tenen dret a oferir fins a 90 segons de resum de cada partit sense haver de pagar. Això pot 'salvar' un 'Telenotícies', però deixa sense recursos els programes de tertúlia esportiva, ja que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va decidir que només es podien passar aquestes imatges gratuïtes dos cops en les 24 hores posteriors al partit.