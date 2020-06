'El Mundo' acomiada el polèmic periodista Javier Negre

El diari El Mundo ha acomiadat el controvertit periodista Javier Negre, conegut pels seus posicionaments pròxims a l'extrema dreta i que l'any passat va ser condemnat per haver-se inventat una entrevista a l'exparella de l'assassí de Conca. Segons han publicat diversos mitjans, el motiu esgrimit pel rotatiu per prescindir dels seus serveis ha sigut la posada en marxa, a finals de març, del canal de YouTube Estado de alarma, a través del qual Negre es dedica a criticar la gestió de la crisi del coronavirus que està fent el govern espanyol. "La veritat contra el govern de les boles cada dia de la setmana", diu l'eslògan del canal.

El Mundo argumenta que Negre no havia informat el diari d'aquesta activitat mercantil que desenvolupa al marge de l'empresa i, en conseqüència, l'acusa de competència deslleial. Per això, Unidad Editorial (l'empresa propietària d' El Mundo) no preveu pagar-li cap tipus d'indemnització. El periodista treballava al diari des de feia uns deu anys, i des del maig del 2019 era adjunt a la direcció de la seva àrea audiovisual.

Negre, que és col·laborador d' El programa de Ana Rosa (Telecinco) i havia participat també a Espejo público (Antena 3) i a Todo es mentira (Cuatro), entre altres programes, va ser un dels dos únics periodistes d' El Mundo a qui Vox va mantenir al marge del veto que va imposar a bona part del sector la tardor de l'any passat. També va ser l'autor del reportatge d' El Mundo que assenyalava, amb noms, cognoms i fotografies, els nou professors de l'Institut el Palau, de Sant Andreu de la Barca, que estaven sent investigats per la Fiscalia per, suposadament, haver "humiliat" alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1-O (una causa que es va acabar arxivant).

A més, el novembre de l'any passat el van condemnar a ell i al diari a pagar una multa de 30.000 euros per haver publicat, l'any 2016, una entrevista inventada a una exparella de Sergio Morate, conegut com l'assassí de Conca, i en la qual ella suposadament explicava els maltractaments que havia patit. La sentència deixava clar que la noia mai no havia acceptat parlar amb el periodista, que ell l'havia pressionat per WhatsApp perquè hi accedís, que va exposar la seva imatge contra la seva voluntat il·lustrant el reportatge amb una fotografia seva extreta de Facebook i que, a més, el text suggeria que la noia hauria pogut evitar el doble assassinat que Morate va cometre posteriorment si hagués alertat les víctimes, tot i que en realitat no està demostrat que les conegués.