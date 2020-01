Nova frontera dels pescaclics: fer creure que Bustamante té càncer

260x366 Meritxell Negre Meritxell Negre

La dictadura dels pescaclics va més enllà de temptar el lector amb el cuquet de la curiositat per després acabar-li oferint un contingut molt poc nutrici. Mirem aquest pom de titulars: "«Càncer terminal». David Bustamante (OT), colpejat per aquesta notícia fatal" (Diario Gol Economía Digital), "David Bustamante pateix les conseqüències del càncer terminal!" (Columna Cero), "«Està en fase terminal». David Bustamante, commocionat per aquesta notícia tan dura" (Diálogos a Voces).

La notícia que hi ha al darrere d'aquests titulars és que Meritxell Negre, coneguda per la seva participació en El número uno, ha mort víctima d'un càncer. Tot i que ella és el subjecte de la informació, en el titular s'obvia el seu nom perquè el de Bustamante és molt més popular. A més, la formulació dels titulars, amb unes citacions en primera persona, fa pensar que és l'extriumfito qui ha sigut colpejat per la malaltia. El retorçament que pateixen els pobres titulars és tan bèstia que fins i tot obvien que estan donant la notícia d'una mort ja consumada. Ho fan, esclar, perquè aleshores seria impossible la confusió que busquen: la de fer creure que és Bustamante qui explica tenir un càncer.

D'una banda, hi ha la decepció típica de l'esquer de clics: un cop hi entres, el contingut decep. Et consideres enganyat, has perdut el temps... Però el clic ja s'ha convertit en mil·lèsima d'euro per al mitjà sense escrúpols. El veritable problema apareix quan el digital en qüestió, per facturar, genera una confusió que impacta directament en el pobre Bustamante, que passava per allà i se li va acudir fer un tuit de condol. ¿Quants whatsapps devia rebre, aquell dia, d'amics i coneguts preocupats? Estimular el clic és raonable, si després dones més del que reclames. I, en tot cas, cal un mínim sentit de la responsabilitat.