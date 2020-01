‘OT’ apuja el nivell d’exigència

Les portes de l’acadèmia d’ Operación Triunfo es tornaran a obrir diumenge per deixar-hi entrar setze nous concursants. Tots hi arribaran amb l’esperança de sortir-ne convertits en les futures estrelles del panorama musical espanyol. Però aconseguir-ho els serà més difícil que mai, perquè els responsables d’aquesta edició del concurs (la tercera de la nova etapa que Televisió Espanyola va inaugurar el 2017) s’han proposat elevar el nivell d’exigència. “Serem més exigents, perquè el mercat també és més exigent”, assegura Tinet Rubira, director de la productora del programa, Gestmusic, i màxim responsable del format.

Per començar, els setze triunfitos no tindran garantit d’entrada un contracte discogràfic, sinó que se l’hauran de guanyar. En les dues edicions anteriors, la productora Universal garantia que tots els concursants podrien treure al mercat, com a mínim, un single, però aquesta vegada OT no estarà vinculat a cap discogràfica. A canvi, superada la meitat del concurs es facilitarà que qualsevol companyia pugui fitxar qualsevol dels aspirants. “Ho farem abans que s’acabi [la temporada]. Això vol dir que si la indústria té interès per algun concursant, ja el podrà fitxar. I una altra de les novetats és que els concursants tindran llibertat per acceptar o no les propostes que rebin”, explica Rubira.

Però les novetats més visibles són les que afecten la mecànica de les gales, i tenen com a objectiu evitar que els concursants “es relaxin”, en paraules de la directora de l’acadèmia, Noemí Galera. La més rellevant és que, per primer cop, el nombre de nominats per setmana no estarà limitat. Fins ara, al final de cada gala el jurat nominava quatre concursants, però, després que els professors en salvessin un i els companys un altre, només quedaven dos noms, entre els quals els espectadors havien de decidir qui quedaria eliminat la setmana següent. Ara això canvia radicalment: “Tothom pot ser nominat. Donarem llibertat al jurat perquè nomini tants concursants com cregui que s’ho mereixen”, explica Rubira. A més, els professors ja no hauran de salvar per força un dels concursants: tindran l’opció de fer-ho, però podran renunciar-hi si creuen que cap d’ells ha fet prou mèrits per seguir a l’acadèmia. Sí que es manté l’obligació dels concursants de salvar un dels seus companys.

L’altre gran canvi té a veure amb la figura del favorit de l’audiència, que deixarà de tenir immunitat i, per tant, podrà ser nominat. Tindrà, això sí, altres privilegis, com ara poder triar quin tema cantarà a la següent gala o amb qui formarà duet. La recompensa canviarà cada setmana i s’anunciarà a l’inici de l’emissió, però, segons Rubira, sovint seran premis que els concursants “valoren més” que la immunitat. En aquest cas l’objectiu també és “que tothom estigui en igualtat de condicions pel que fa a l’exigència”.

El retorn de Nina

Pel que fa a les cares visibles del programa, també hi ha novetats. Roberto Leal es manté com a presentador, però el jurat es renova de dalt a baix. Destaca la presència de Nina, que torna a OT després d’haver dirigit l’acadèmia en les tres primeres edicions. L’acompanyaran Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación; Javier Llano, director de Cadena 100, i el productor musical Portu. Desapareix, doncs, la figura del membre convidat que havia existit en les dues últimes edicions.

Pel que fa al professorat, a part de Noemí Galera repeteixen Manu Guix (director musical), Mamen Márquez (tècnica vocal), Vicky Gómez (coreografies) i Andrea Villalonga (protocol). Hi ha, però, fitxatges destacats, com el de l’actor Ivan Labanda, que assumeix el repte de substituir Javier Ambrossi i Javier Calvo com a professor d’interpretació, un lloc que va ser problemàtic en l’última edició, quan Itziar Castro va ser acomiadada a mitja temporada i es va fer tornar els Javis. També s’incorporen, entre d'altres, la cantant Zahara (cultura musical), la cantant i coach Natalia Calderón, (veu i moviment), Cristian Jiménez i Mario Jiménez (dansa urbana) i Eirian James (anglès).

Els responsables del programa posen èmfasi en el fet que s’animarà els concursants a escriure els seus propis temes, un aspecte que ja s’ha tingut en compte en el càsting: “[Entre els concursants] Hi ha molts músics, gairebé tots toquen instruments i la majoria componen”, destaca Galera. Per això s’ha habilitat una sala de composició a l’acadèmia i el coach de tècnica vocal, Joan Carles Capdevila, assumirà una nova assignatura de llenguatge musical que els ha de ser útil en aquest sentit.

L’últim sedàs

Al novembre, TVE va presentar els trenta aspirants que van arribar a l’última fase del càsting (on s’havien presentat més de 10.000 persones). Divuit d'aquests trenta van superar l’última prova i cantaran diumenge a la gala 0, però només setze entraran a l’acadèmia. D’aquí tres mesos un d’ells en sortirà com a guanyador, amb un xec de 100.000 euros sota el braç.