Ofereixen a Enric Hernàndez la direcció de TVE, segons 'Vertele'

Enric Hernàndez podria ser el nou director de Televisió Espanyola. Aquesta és la intenció de l'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, que segons ha avançat aquest dijous a la tarda el portal 'Vertele' ha ofert a l'actual director d''El Periódico' el càrrec de màxim responsable de la televisió pública estatal. Si el fitxatge s'acaba fent efectiu, Hernàndez rellevarà Eladio Jareño, que al seu torn s'hauria de convertir en nou conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a proposta de Ciutadans. Precisament aquest dimecres Mateo va ser a Barcelona, on va mantenir una trobada amb periodistes en la qual va avançar la seva intenció de doblar el nombre d'hores d'emissió en català a TVE.

Hernàndez, nascut a Terrassa el 1969, dirigeix 'El Periódico' des del 2010. La seva carrera professional va començar el 1990 a l''Avui', un diari que dos anys després l'enviaria a Madrid com a corresponsal. El 1996 el rotatiu el va nomenar delegat a la capital espanyola. Al cap de dos anys es va incorporar a 'El Periódico', primer com a redactor en cap de política i posteriorment com a delegat novament a Madrid. L'any 2006 es va convertir en subdirector del diari del grup Zeta, però tres anys més tard va abandonar la capçalera per convertir-se en director adjunt d''El País' i màxim responsable de la seva edició catalana. El febrer del 2010, però, va tornar a 'El Periódico' per assumir-ne la direcció, un càrrec que ha ocupat durant els últims nou anys.

El director de TVE va ser pràcticament l'únic càrrec de responsabilitat de Radiotelevisió Espanyola que Rosa María Mateo va mantenir quan va arribar al capdavant de la corporació estatal, l'estiu passat. La decisió va ser rebuda amb sorpresa i va ser molt criticada pels treballadors, ja que Eladio Jareño havia protagonitzat diverses polèmiques durant el seu mandat, no només a Madrid sinó també en la seva etapa al capdavant de RTVE a Catalunya, entre el 2014 i el 2016. Entre aquests casos destaquen el controvertit acomiadament de Cristina Puig (que la justícia va considerar improcedent ) o la decisió de no emetre informacions sobre el cas de la Camarga que podien perjudicar l'aleshores presidenta del PP a Catalunya, Alícia Sánchez Camacho (un acte de "censura" pel qual el consell d'informatius de TVE va demanar la seva dimissió ). Abans de ser escollit per dirigir RTVE a Catalunya, Jareño havia sigut cap de premsa del Partit Popular català.

Al setembre, en la seva primera compareixença al Congrés com a màxima responsable de RTVE, Mateo va argumentar que havia optat per mantenir Jareño en el càrrec com a mostra de la "pluralitat" que havien de representar els mitjans públics. Va dir-ho en resposta a una pregunta de Podem, una formació que també s'havia mostrat molt crítica amb la decisió de no fer-lo cessar.

Jareño, a la CCMA

La possibilitat que Eladio Jareño abandonés la direcció de Televisió Espanyola va agafar força fa un mes, quan es va fer públic l'acord entre el PDECat, ERC, Ciutadans i el PSC per renovar el consell de govern de la CCMA. Jareño va ser el nom proposat per Ciutadans per entrar en aquest organisme, cosa que l'hauria obligat a abandonar el càrrec que ocupa actualment. El pacte a quatre bandes, però, va quedar congelat poc després a instàncies de Ciutadans, per marcar distàncies amb les formacions independentistes. De moment no s'ha produït cap moviment formal per reactivar-lo, però el probable cessament imminent de Jareño a TVE podria indicar que l'acord continua sobre la taula i que la renovació de la Corporació es podria fer efectiva properament. Actualment dues de les sis cadires del consell de govern estan buides, i els quatre consellers que conserven el càrrec tenen el mandat caducat des de fa més de deu mesos.