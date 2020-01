La sèrie 'Pequeñas coincidencias' tindrà versió nord-americana

La comèdia romàntica espanyola Pequeñas coincidencias, d'Amazon Prime Video, tindrà un remake nord-americà. La cadena NBC ha arribat a un acord amb Onza Distribución per adaptar al públic nord-americà la sèrie escrita i protagonitzada per Javier Veiga. La sèrie , estrenada el desembre del 2018, explicava les anades i vingudes de la Marta (Marta Hazas) i el Javi, que a l'inici de la trama experimenten, per separat, la necessitat de ser pares. Sense saber-ho, es començaran a buscar l'un a l'altra. La segona entrega de la sèrie es va estrenar el 15 de gener d'aquest any.

El dubte de la paternitat, explorat a partir de ‘Pequeñas coincidencias’

"Estem molt satisfets que la NBC hagi decidit adaptar Pequeñas coincidencias al mercat nord-americà. És un format amb grans possibilitats internacionals i amb un concepte molt universal: la cerca de l'amor i la paternitat", ha explicat Gonzalo Sagardía, productor executiu d'Onza Distribución. La versió nord-americana portarà el títol de Someone out there, segons ha avançat el mitjà especialitzat Deadline, i inclourà entre els seus guionistes Matt Hubbard, creador de Forever, i Josh Siegal i Dylan Morgan, responsables de la comèdia The good place.