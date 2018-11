El Pitching Audiovisual: la pesca del talent jove

“Una de les preocupacions principals de la indústria audiovisual és com arribar a una generació que ha canviat d’hàbits”. Eduard Gil, mànager del Clúster Audiovisual de Catalunya, considera que un dels reptes més importants del sector és trobar la manera de connectar amb el talent emergent. Però el problema també es té a l’altra banda, ja que per als joves no és fàcil entrar en aquest món. Per aquest motiu, la setmana passada el CCCB es va convertir en un punt de trobada entre estudiants universitaris i empreses. De les exposicions físiques es va passar a les exposicions orals: les dels creadors que explicaven les seves idees sobre projectes audiovisuals amb l’esperança que algun dels productors de la sala pesqués el projecte i el financés. És la Setmana del Talent Audiovisual, que aquest any ha celebrat la seva quarta edició. L’ARA va ser testimoni d’una de les seves activitats cabdals: el Pitching Audiovisual de projectes de ficció.

Donar-se a conèixer

En una mena de taula rodona -però en aquesta ocasió, quadrada-, tretze estudiants de diverses universitats es van asseure, un per un, amb els representants d’empreses líder del sector audiovisual de Catalunya. BrutalMedia, Filmax i Minoria Absoluta ocupaven algunes de les cadires col·locades al voltant d’aquesta taula que, per cert, recordava a una partida d’escacs: el temps era limitat i l’estratègia, molt important.

Cada concursant tenia catorze minuts per explicar la seva proposta i respondre a preguntes. A més, la taula era l’únic punt il·luminat de tota la sala, amb tots els focus i les mirades posades a sobre, cosa que feia pensar una mica en un xou, però la qualitat dels projectes eliminava el toc de reality. Segons Miquel Rutllant, president del Clúster Audiovisual, hi ha dues coses a destacar: “L’elaboració de la presentació i dels teasers i el plantejament dels projectes”.

El Pitching és una oportunitat única, i els pitchers ho saben. Es tracta de la primera vegada que nous graduats entren en contacte amb el sector. Per la taula passen propostes creatives i amb moltes possibilitats de futur. De fet, per al 2019 s’esperen tres estrenes comercials de projectes de ficció que van néixer al Pitching d’edicions passades. Les de l’hoquei, per exemple, va entrar al Pitching del 2016 com un treball de final de grau de quatre estudiants de comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i cap a l’abril del 2019 s’estrenarà en prime time a TV3.

Tònica generacional

El Pitching col·loca en una mateixa taula el talent del món professional i el dels que es preparen per entrar-hi. Però a la vegada també ajunta dues generacions que tenen molt per ensenyar-se mútuament.

Els estudiants reben consells i comentaris dels experts i, a canvi, ofereixen -amb els seus projectes- una nova visió del món. Una de les coses que més ha sorprès Eva Mur, representant del Grup Lavinia, és “la consciència social dels joves”, i això es veu amb les propostes que es presenten. La gran majoria tracten temàtiques de marge, com la sexualitat femenina, trastorns mentals o la soledat familiar, i -encara que pertanyen al gènere de ficció- es nodreixen d’històries reals.

Per exemple, La libertaria narra la vida de la Katia, una noia de 19 anys que descarrila quan la seva mare, que sempre s’havia desentès d’ella, torna disposada a quedar-se. Jugant amb l’humor, les creadores d’aquesta sèrie expliquen com el projecte va néixer de les seves experiències i que “ La libertaria busca potenciar aquestes històries i reflectir el que és més quotidià”.

Per la seva banda, un altre aspecte que destaca del Pitching és que és molt femení. Dels tretze estudiants que la setmana passada presentaven proposta en la categoria de ficció, set eren noies. En canvi, a la taula de productors només hi havia dues dones assegudes a les onze cadires. Miquel Rutllant ho atribueix a una qüestió generacional, i afirma que “els directors i els representants, encara, són homes, i és molt bo que el que vingui de sota no sigui així”.

Mercat de projectes

Entre riures, els professionals es descrivien ells mateixos com a “voltors”, i cada broma té una mica de certesa, inclosa aquesta. El Pitching també és una oportunitat perquè les productores trobin bons projectes i valorin quins treballs es poden explotar comercialment.

En definitiva, el Clúster organitza aquesta setmana del talent i, en especial, el Pitching Audiovisual per obrir les portes a l’oportunitat. Però, més enllà d’atreure el talent jove i de promoure nous projectes, la seva feina també consisteix a impulsar la innovació. Matilde Villarroya, directora general d’Indústria del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, puntualitza que un dels reptes més importants és “posar el sector audiovisual català on es mereix”, i això implica “atraure inversors estrangers”, afegeix Villarroya.

En aquest sentit, el primer pas per posar el sector audiovisual català sota la mirada internacional ha sigut la participació de diversos estudiants de les universitats de Copenhaguen i Zagreb. Ara caldrà veure si a les següents edicions la llista d’estrangers assistents s’amplia i si s’aconsegueix l’empenta necessària per introduir la indústria audiovisual catalana en la carrera global.