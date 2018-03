Pla 'Zona Especial Norte': el joc brut de l'Estat ve de lluny

Dissabte, al 'Preguntes freqüents', de TV3, van esmentar l'anomenat Pla ZEN (o 'Zona Especial Norte'). Es tracta d'un document elaborat pel ministeri d'Interior l'any 1983 quan el comandava José Barrionuevo i amb el qual s'establien diferents estratègies per acabar amb ETA. L'he rellegit i glaça la sang perquè –amb fredor clínica i entre línies– acaba justificant la tortura com a mètode d'obtenció d'informació. Com és sabut, el ministre va acabar condemnat pel Suprem per ser impulsor del terrorisme d'Estat dels GAL.

Però jo m'he fixat en els capítols que parlen de comunicació, tal com em toca. Per exemple, en un dels passatges es recomana això: "Quan pateixi un atemptat un membre dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, personalitzar-lo immediatament i facilitar algunes dades de la dona, mare i fills preferentment". Aquesta explotació política del dolor resulta, com a mínim, qüestionable. I per als qui s'omplen la boca tot el dia sobre l'adoctrinament a Catalunya, caldrà recordar-los que en aquell document es proposava "oferir a col·legis que ho acceptin visites a les casernes". El precepte més bèstia, tanmateix, és aquest: "Donar informacions periòdiques a través de tercers que difonguin enfrontaments entre terroristes, les seves ideologies foranes, els seus negocis bruts, els seus costums criticables, etc. N'hi ha prou que la informació sigui creïble per explotar-la". És a dir, creant notícies falses. Al cap de 35 anys, l'Estat no ha renovat significativament les seves línies d'actuació en matèria comunicativa.

Per cert, un bon colofó. També recomanen que els comandaments demostrin "amb les seves paraules i els seus fets al poble basc i navarrès que les seves aspiracions poden aconseguir-se millor per la via democràtica". Òbviament, l'Estat no es creia la via democràtica: només l'usava a mode de pastanaga.