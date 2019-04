Rafel Nadal i Oriol Junqueras, els autors més venuts del Sant Jordi 2019, i quatre notícies més del dia

1.

Rafel Nadal i Oriol Junqueras, els autors més venuts del Sant Jordi 2019. També hi ha al rànquing Albert Espinosa, Gonzalo Boye, Sílvia Soler i Jordi Cabré. Surt el sol i esclata Sant Jordi. Castillo, Mejide i Espinosa acumulen llargues cues les primeres hores de Sant Jordi.

2.

Els exconsellers vinculen la seva dimissió del Govern a la "tensió" i al possible "trencament del diàleg". La sala permet al vicepresident Pere Aragonès no declarar perquè està pendent del TSJC. Els observadors internacionals denuncien que alguns dels policies que declaren tenen "un passat policial fosc", amb tortures i maltractaments. ITW critica que Marchena permeti que els testimonis dels agents s'allarguin però talli les defenses.

3.

La fiscalia demana fins a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana. El ministeri públic considera que els dos agents són coautors de l'assassinat d'un altre policia. Presó provisional sense fiança per al detingut per la violació de Drassanes. El metge forense ha acreditat que l'home estava en condicions de declarar, però s'ha acollit al dret de no fer-ho.

4.

FACT-CHECKING: No és cert que votar els tres caps de llista independentistes doni més poder al Senat, com diu un missatge de WhatsApp. Aquesta mentida està circulant a través d'una cadena entre els sobiranistes a través la xarxa social.

5.

L'Estat Islàmic reivindica els atemptats de Sri Lanka. El govern del país creu que són una "venjança" per l'atac a les mesquites de Nova Zelanda.