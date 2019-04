Presó provisional sense fiança per al detingut per la violació de Drassanes

El jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per la violació de Drassanes de divendres a la matinada. El metge forense ha acreditat que el detingut estava en condicions de declarar i per això ha passat a disposició judicial. Ara bé, s'ha acollit al seu dret a no fer-ho. La causa està oberta per un delicte de lesions i per agressió sexual, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Precisament aquest matí l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat un informe al comissionat de Seguretat del consistori, Amadeu Recasens, sobre els incidents previs relacionats amb el detingut per la violació. Colau vol conèixer tots els detalls del cas, ja que l'home "ja havia protagonitzat diferents situacions de convivència" en què havien intervingut diferents serveis i cossos policials. Els veïns van alertar diumenge que l'home ja havia protagonitzat aldarulls uns dies abans i que havia sigut detingut i posat en llibertat posteriorment.