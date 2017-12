Robin Wright protagonitzarà l'última temporada de 'House of cards'

260x366 Robin Wright / VALERIE MACON / AFP Robin Wright / VALERIE MACON / AFP

El personatge de Claire Underwood, interpretat per Robin Wright, serà el principal protagonista de la sisena temporada de 'House of cards', després que Netflix expulsés Kevin Spacey a causa de les acusacions d'abusos sexuals contra l'actor. El rodatge, aturat des de finals d'octubre (quan va esclatar l'escàndol que afecta Spacey), es reprendrà a principis de l'any que ve.

Segons ha informat el cap de continguts de la plataforma, Ted Sarandos, la nova temporada constarà de vuit capítols, en comptes dels 13 habituals, i Spacey no hi apareixerà. Sarandos, però, no va precisar quines referències es faran al personatge de Frank Underwood, que l'actor interpretava, ni com es justificarà la seva desaparició. Tampoc no va avançar quan està previst que s'estrenin els nous episodis.

Netflix havia anunciat el 3 de novembre -cinc dies després que Anthony Rapp acusés Kevin Spacey d'haver abusat d'ell quan només tenia 14 anys- que trencava relacions amb el protagonista de 'House of cards', i que treballaria amb la productora de la sèrie, Media Rights Capital, per buscar una manera que continuar endavant amb el rodatge sense la presència del fins ara actor principal. Uns dies abans, la companyia ja havia anunciat que la sisena temporada seria l'última, però havia desvinculat aquesta decisió -presa, segons va afirmar Netflix, feia mesos- de l'escàndol d'abusos sexuals.

Després de l'acusació inicial, referida a fets del 1986, altres persones també van assenyalar Spacey com a responsable d'assetjament sexual, entre les quals diversos treballadors de 'House of cards'. Arran de la primera denúncia, l'actor va revelar la seva homosexualitat. Tot i assegurar que no recordava aquell episodi va reconèixer que devia "una sincera disculpa" a Rapp si el que deia era cert.