Rosa María Mateo serà l'administradora única de RTVE

La periodista Rosa María Mateo serà la candidata del govern espanyol per convertir-se en l'administradora única de Radiotelevisió Espanyola mentre no es resolgui el concurs públic que ha de servir per nomenar el nou consell d'administració i el nou president de la corporació estatal. Fonts de l'executiu citades per Efe han assegurat que el nom de Mateo ha estat "consensuat i pactat" amb la resta de forces del Congrés que han de votar a favor seu perquè el nomenament es pugui dur a terme.

Mateo, de 76 anys, va començar a treballar a Ràdio Nacional d'Espanya el 1963, i tres anys més tard va fer el salt als serveis informatius de Televisió Espanyola. Inicialment formava part de l'equip de la segona cadena, però a principis dels 70 va passar al canal principal, com a col·laboradora del magazín 'Buenas tardes'. Del 1976 al 1980 va conduir 'Informe semanal', i posteriorment va presentar també el 'Telediario', abans de fitxar per Antena 3, el 1993, on es va posar al capdavant de l'informatiu del cap de setmana. Al cap de deu anys va abandonar la cadena, i des de llavors s'ha mantingut apartada de la televisió. L'any 2008, l'Acadèmia de la Televisió li va atorgar el premi Toda una Vida, i un any més tard se li va concedir la medalla d'or al Mèrit en el Treball.

El càrrec d'administrador únic tindrà caràcter temporal i hauria de desaparèixer, com a molt tard, a l'octubre, quan està previst que ja s'hagi escollit el nou consell d'administració de RTVE. Es tracta d'una figura prevista al decret llei que va aprovar el govern espanyol el 22 de juny per regular la renovació exprés de la cúpula de l'ens un cop conclòs el mandat de l'anterior president, José Antonio Sánchez, i abans no es completés el concurs.

El decret preveia que el Congrés i el Senat escollissin un consell i un president interins, però aquesta via va fracassar de forma inesperada dilluns, quan l'error de dos diputats va fer que la cambra baixa no assolís la majoria absoluta necessària per designar els últims quatre consellers. Davant d'aquesta situació, el decret establia que el govern espanyol podria proposar un administrador únic que hauria de ser avalat pel Congrés, amb una majoria de dos terços en la primera votació o per majoria absoluta en la segona. Per ser nomenada, doncs, Mateo necessitarà el suport del PSOE, Podem, ERC, el PDECat i el PNB, que segons el govern està garantit.

El nom de Mateo s'ha proposat després que dilluns Tomás Fernando Flores (el nom que havia estat pactat com a president de l'ens si hagués prosperat la via del consell d'administració interí) renunciés a convertir-se en l'administrador únic. Podem, que sí que l'acceptava com a president d'un consell de deu membres (amb alguns representants proposats per la formació lila), ja havia advertit que no el votaria per a aquest càrrec.