Jordi Sànchez esgotarà la via de la justícia espanyola abans d'anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, i quatre notícies més del dia

Sànchez canvia d’estratègia i avui no recorrerà al TEDH per ser investit. JxCat estudia una querella per prevaricació contra la decisió de Llarena.

L'article de Javier Pérez Royo: Ignorància inexcusable (2). La interlocutòria que denega el permís penitenciari a Sànchez, empresonat a Soto del Real, és un atac al Parlament i al poble de Catalunya representat en aquesta cambra.

Rajoy perd la paciència: tem que la falta de Govern li arruïni el mandat. El bloqueig imposat per la política catalana al Congrés debilita el president espanyol.

Els investigadors intenten esbrinar si la detinguda per la mort del nen desaparegut a Níjar va actuar sola. El cadàver del menor va ser trobat al maleter del cotxe d'Ana Julia Quezada, la parella del pare. La policia l'ha detingut quan intentava traslladar el cos.

Xi Jinping esdevé "líder suprem" de la Xina sense caducitat en el càrrec. El Parlament del país aprova una reforma històrica de la Constitució.