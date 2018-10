TV3 compra els drets de la Copa del Rei i emetrà demà el Cultural Lleonesa - Barça

El futbol torna a TV3. La televisió pública ha tancat aquest dimarts a la tarda un acord amb Mediapro que li permetrà emetre deu partits de la Copa del Rei: dos de setzens de final, dos de vuitens, dos de quarts i els quatre de semifinals. La primera cita ja serà aquest dimecres (21.30 h), amb la disputa del Cultural Lleonesa - Barça. El 4 de desembre la televisió pública oferirà també el partit de tornada d'aquesta eliminatòria. La transmissió anirà a càrrec d’Àlex Castells, que estarà acompanyat de Gerard Autet, Francesc Latorre i Maria Fernández Vidal.

TV3 compartirà els drets d'aquests enfrontaments amb Gol (el canal d'esports en obert de Mediapro) i Televisió Espanyola. La productora de Jaume Roures és la titular dels drets en obert de la competició, però fa unes setmanes va arribar a un acord amb TVE per compartir-ne l'emissió, i ara ha tancat un acord similar amb la pública catalana. En tot cas, el dret d'escollir quin partit s'ofereix en obert en cada ronda de la competició és de Mediapro, però ho fa en segona instància: la primera a triar és Movistar+, que té els drets del torneig en l'àmbit del pagament.

"Estic molt content, molt satisfet d'aquest acord. Ens torna a posar en una situació molt favorable", ha explicat a l'ARA el director d'esports de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Christian Garcia, que destaca que d'aquesta manera la televisió pública recupera el futbol en obert cinc mesos després d' haver-se acomiadat de la Champions, l'última competició que li quedava. En aquell moment, Garcia ja havia avançat que el seu objectiu seria adquirir els drets de la Copa, l'única competició que encara es pot veure en obert (també hi ha un partit de Lliga que se salva del monopoli del pagament, però amb un interès molt escàs). "No pensava que ho tancaria tan tard", admet el responsable d'esports de la CCMA. L'última vegada que TV3 va emetre les eliminatòries de la Copa del Rei va ser durant la temporada 2014-2015.

El partit de demà és especialment interessant per a TV3, perquè TVE ha optat per oferir-lo a Teledeporte en comptes de col·locar-lo a la graella de La 1, per no perjudicar la gala d''Operación Triunfo' que emet cada dimecres. Dels tres canals que emetran el partit, doncs, dos són minoritaris (els esportius Gol i Teledeporte), i TV3 serà l'única cadena generalista que l'oferirà.

L'emissió del Cultural Lleonesa - Barça obligarà a reduir a 25 minuts el 'Telenotícies vespre' i a cancel·lar l'emissió prevista de l''APM?'. Per la seva banda, 'Cases d'algú' s'endarrerirà fins després del partit i començarà a les 23.30 h.